Mazazo para River: un referente se lesionó y se perderá el partido contra Aldosivi por Copa Argenina

Un importante futbolista de River se desgarró durante los entrenamientos y será baja para el partido del viernes y las primeras tres fechas del Clausura.

Tras unas semanas de parate luego de la final del Torneo Apertura y por el Mundial 2026, River Plate se prepara para volver a la actividad. Este viernes desde las 21.45 jugará contra Aldosivi en Salta por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina y una semana después, el sábado 25, debutará en el Clausura contra Barracas Central.

Pero pese a la emoción por volver al ruedo después de casi dos meses sin actividad oficial, el Millonario se desayunó con una mala noticia este miércoles. Es que a poco más de 48 horas del duelo frente al Tiburón, una importante pieza del equipo de Eduardo Coudet se lesionó y será baja por algunas semanas.

Sebastián Driussi se desgarró y será baja en los primeros partidos del semestre Sebastián Driussi acumula 7 lesiones desde que regresó a River en 2025. Fotobaires Se trata de Sebastián Driussi, que venía de dejar atrás el esguince de rodilla que lo había golpeado en mayo frente a Rosario Central, y que durante los entrenamientos de hoy sufrió un desgarro en el gemelo interno derecho. De este modo, no solo no podrá decir presente pasado mañana en el Maretarena, sino que tampoco lo estará en las primer tras fechas del Torneo.

El Chacho tenía pensado ponerlo en el once titular, pero ante este nuevo revés que sacudió al delantero de 30 años, debe encontrar rápidamente una alternativa. Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán serían las opciones naturales, pero al estar recién llegados al plantel, quien pica en punta para ocupar el puesto vacante es Joaquín Freitas.