La sorpresiva decisión del Liverpool que reveló Alexis Mac Allister: "Me pone muy triste"

A horas del debut del Liverpool en la Champions League, Alexis Mac Allister sorprendió a todos con una noticia respecto de su situación en el club.

Desde su llegada en 2023, Alexis Mac Allister se convirtió en un pilar del mediocampo del Liverpool y en uno de los jugadores más destacados del mundo en su puesto. En 153 partidos jugados hasta el momento, convirtió 19 goles, dio 20 asistencias y ganó 2 títulos: la Copa de la Liga 2024 y la Premier League en 2025.

Titular habitual en el equipo y un jugador muy querido por los hinchas, fue elegido este miércoles para dar la conferencia de prensa previa al debut del miércoles en la Champions League contra el Atlético de Madrid. Y en la misma, el volante campeón del mundo hizo un fuerte revelación respecto de su presente en los Reds.

Liverpool no le renovó contrato a Alexis Mac Allister ESPN "Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que me pone muy, muy triste. Por supuesto que aún hay tiempo y los aficionados no necesitan preocuparse, ya que daré el 100% hasta el último día que esté aquí", contó para sorpresa de todos los espectadores. Cabe destacar que su actual vínculo con el cuadro rojo se extiende hasta mediados del 2028.

"Vi a Dominik Szoboszlai y a Ryan Gravenberch renovando sus contratos y me alegré por ellos porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío", detalló a continuación el mediocampista de 27 años.