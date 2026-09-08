Lautaro Martínez confesó por qué rechazó al Barcelona y decidió quedarse en Inter

Lautaro Martínez confirmó que el Barcelona se interesó en contratarlo en el último mercado y dio los motivos que fueron determinantes para continuar en Milán.

Luego de la derrota del Inter ante Real Madrid por 2-1 en el debut de la Champions League 2026/27, Lautaro Martínez habló sobre su futuro y confirmó que el Barcelona estuvo interesado en incorporarlo. El capitán nerazzurro explicó los motivos por los que decidió continuar en el equipo italiano.

“Hubo un interés del Barcelona, pero al final decidí quedarme en el Inter porque tengo contrato, porque estoy feliz y porque la gente me ama”, reconoció Lautaro Martínez al ser consultado por el interés del conjunto catalán.

Lautaro Martínez fue buscado por Barcelona y tomó una decisión: “Estoy feliz en Inter” Lautaro Martínez reveló que Barcelona fue a buscarlo y contó por qué no decidió quedarse en el Inter. ESPN El delantero argentino explicó que durante el Mundial estuvo enfocado en la competencia y que, una vez de regreso en Italia, se concentró en prepararse para el comienzo de la temporada. “Cuando hacés las cosas bien y hay clubes importantes que te buscan, salen las noticias, salen los intereses, pero uno siempre tiene que estar mentalizado”, señaló.

Lautaro también dejó en claro que su intención es continuar haciendo historia con el conjunto italiano. “Quiero seguir haciendo cosas importantes con este club”, afirmó el capitán del Inter, que valoró especialmente el nivel mostrado por su equipo pese a la caída ante el Real Madrid.