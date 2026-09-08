Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo impactaron con matching looks en el GP de F1
Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez deslumbraron en Italia con looks de la reconocida marca italiana Roberto Cavalli. Mirá las fotos en la nota.
El futbolista Lautaro Martínez y su esposa Agustina Gandolfo fueron una de las parejas con más presencia fashionista al asistir al Gran Premio de Fórmula 1 en Monza, Italia, con matching looks de Roberto Cavalli, la firma homónima del diseñador italiano fallecido en 2024.
Lautaro optó por un look que constó de una remera blanca clásica de mangas cortas, un jean color arena con efecto lavado y una chaqueta haciendo juego que llevó anudada en la cintura, y completó su estilismo con una gorra con visera beige, anteojos de sol marrones y zapatillas blancas.
Agustina, por su parte, llevó una versión más glamorosa del mismo conjunto y eligió un crop top estilo corpiño del mismo denim color arena y un pantalón recto de tiro alto haciendo juego, mientras que los complementos nude al tono, como unos stilettos texturados a rayas y una minicartera con apliques metálicos dorados en forma de tigre, elevaron el look a otro nivel.
Por último, y al igual que su marido, lució unos anteojos de sol, pero en su caso optó por un modelo hexagonal con marco dorado.