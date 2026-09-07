Brenda Asnicar revive la moda de los 2000 con un look que te va a dar nostalgia

Brenda Asnicar revivió la moda de los 2000 con un look maximalista donde el rojo estuvo a su máxima expresión. ¡Mirá!

Brenda Aniscar compartió un look que fue puro maximalismo dosmilero, con el rojo como color dominante y una mezcla de estampados que fue el eje del conjunto.

La artista eligió una remera ajustada de rayas rojas y blancas con un estampado gráfico pop en el frente, y sumó un cinturón ancho rojo con hebillas para marcar la cintura, siendo este un accesorio típico de esa década. Mientras, en la parte inferior, llevó leggings de microestampa en los mismos tonos.

En cuanto a los complementos, lució una cartera roja estructurada con herrajes dorados, pulseras negras de cuero con tachas, y unas zapatillas botitas de caña alta en bordó, con brillos y suela blanca gruesa.

El peinado fue una cola de caballo alta con ondas y flequillo recto que completó un look que tuvo mucho de nostalgia pero toda la personalidad.