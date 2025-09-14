Brenda Asnicar no pudo ocultarlo más y dijo lo que piensa sobre Patito Feo: "Me da vergüenza, hagan..."
La actriz que supo hacerse conocida por su papel de Antonella en la mítica serie, hoy quiere dejar ese pasado muy atrás.
Brenda Asnicar ha cobrado presunta relevancia en las últimas semanas, desde la reversión de Patito Feo en el teatro, su imagen no pudo pasar desapercibida debido a la nostalgia de ciertas generaciones. Aunque, la reiteración del tema no ha dejado muy feliz a la actriz.
Ya son varias las ocasiones en las que la mujer ha dejado ver que no le gusta volver a ese momento de su vida y que es mejor "darle pasada". Desde que la serie tomó un nuevo formato en teatro y que Julieta Poggio pasó a ser la "nueva divina", Asnicar dio su tajante opinión.
“Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender. Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no… Disfrútenlo. Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”, con una pizca de sarcasmo, fiel a su estilo.
En otra ocasión, la actriz dio los motivos por los que no volvió como Antonella a Patito Feo teatral: “Estoy muy bien, muy feliz en el streaming… Laurita (Esquivel) y yo decidimos dar un pasito al costado esta vez porque estamos con nuestras propias carreras, lanzando nuestra música… Me da felicidad que lo puedan seguir experimentando.”
Brenda Asnicar sobre Patito Feo: "Hagan otra cosa"
Hasta ese entonces la cantante había demostrado una faceta icónica y con humor sobre el tema, sin embargo, en el streaming de Martín Cirio, dejó ver cierto hartazgo y puso un parate.
"Me da risa porque en otros países no llegó la noticia de que no está más de moda, viste", dijo Asnicar a Cirio, quien entonaba la famosa canción de las divinas. "Estás harta de que te hablen sobre esto", expresó Martín, a lo que Brenda aprovechó para responder:
"No se si está de moda de vuelta... Ya fue, dejemoslo, escriban otra cosa. Si lo hace otra persona, si lo vuelven a homenajear... Hagan otra cosa", expresó la divina, con claro cansancio.
Luego, remató su opinión con otra frase y dejó ver por qué no volvería a ese papel: "Era adolescente que tenía 15 años, me da vergüenza hacer eso... Dejálo ahí es como que Julia Roberts sea Mujer Bonita durante 20 años".