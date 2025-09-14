Brenda Asnicar ha cobrado presunta relevancia en las últimas semanas, desde la reversión de Patito Feo en el teatro, su imagen no pudo pasar desapercibida debido a la nostalgia de ciertas generaciones. Aunque, la reiteración del tema no ha dejado muy feliz a la actriz.

Ya son varias las ocasiones en las que la mujer ha dejado ver que no le gusta volver a ese momento de su vida y que es mejor "darle pasada". Desde que la serie tomó un nuevo formato en teatro y que Julieta Poggio pasó a ser la "nueva divina", Asnicar dio su tajante opinión.

Embed - Tras el polémico regreso de Patito Feo: habló Brenda Asnicar y lanzó un tajante palito para su reemplazo

“Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender. Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no… Disfrútenlo. Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok? ”, con una pizca de sarcasmo, fiel a su estilo.

En otra ocasión, la actriz dio los motivos por los que no volvió como Antonella a Patito Feo teatral: “Estoy muy bien, muy feliz en el streaming… Laurita (Esquivel) y yo decidimos dar un pasito al costado esta vez porque estamos con nuestras propias carreras, lanzando nuestra música… Me da felicidad que lo puedan seguir experimentando.”

Brenda Asnicar sobre Patito Feo: "Hagan otra cosa"

Embed - Brenda Asnicar no pudo ocultarlo más y dijo lo que piensa sobre Patito Feo: "Me da vergüenza, hagan..."

Hasta ese entonces la cantante había demostrado una faceta icónica y con humor sobre el tema, sin embargo, en el streaming de Martín Cirio, dejó ver cierto hartazgo y puso un parate.

"Me da risa porque en otros países no llegó la noticia de que no está más de moda, viste", dijo Asnicar a Cirio, quien entonaba la famosa canción de las divinas. "Estás harta de que te hablen sobre esto", expresó Martín, a lo que Brenda aprovechó para responder:

"No se si está de moda de vuelta... Ya fue, dejemoslo, escriban otra cosa. Si lo hace otra persona, si lo vuelven a homenajear... Hagan otra cosa", expresó la divina, con claro cansancio.

Luego, remató su opinión con otra frase y dejó ver por qué no volvería a ese papel: "Era adolescente que tenía 15 años, me da vergüenza hacer eso... Dejálo ahí es como que Julia Roberts sea Mujer Bonita durante 20 años".