La dura y triste carta que compartió Bárbara Lanata para recordar a su padre

Jorge Lanata dejó un enorme vacío en el corazón de sus amigos, colegas y por supuesto también de sus familiares. A pocos días de terminar el 2024, se confirmaba la triste noticia del fallecimiento luego de estar meses internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

El dolor sigue latente en Elba Marchovecchio y también en sus hijas, Bárbara Lanata se expresó en las últimas horas y compartió una sentida carta en honor a su papá: "¿Cómo no me van a dejar entrar con celular? ¿Tal vez sea el último cumpleaños de mi papá y no puedo tener una foto con él?" El 12 de septiembre de 2024 al mediodía dije esa frase en la clínica donde mi papá estaba empezando rehabilitación después de estar tres meses internado en un hospital".

"Lo dije para dar lástima, pero en el fondo sabía que podía ser cierto. Tres meses y medio más tarde, falleció. Las excesivas medidas de seguridad que nos imponían a algunos miembros de la familia, fueron uno de los motivos por los que iniciamos una demanda judicial pidiendo una "red de apoyo". El resto de la historia ya la conocen", comentó en otra parte del escrito con lo que sería una indirecta para la mujer de su padre.

El escrito que compartió Bárbara Lanata para recordar a Jorge, su padre Captura de pantalla 2025-09-14 085550 Bárbara Lanata recordó a Jorge. Foto: captura de pantalla Instagram/ @barbaralanata.

Bárbara expresó que "no me importan las fechas ni los posteos emotivos. Solo quiero aprovechar para decirles que en estos momentos donde el mundo se está yendo al carajo, el sistema de salud está cada vez peor y la gente repite más pavadas que nunca, si sienten que algo no está bien, que alguien que quieren no está bien cuidado, que les están dando una orden ridícula, cuestionen, pregunten, peleen, discutan, busquen lugares nuevos, abogados, pidan ayuda".