Los conmovedores mensajes de la familia de Jorge Lanata en el día que hubiera cumplido 65 años

En un nuevo aniversario de su natalicio, este viernes fue ocasión para que el entorno íntimo del reconocido comunicador, Jorge Lanata , expusiera su emoción públicamente. Sus descendientes y allegados utilizaron las redes sociales para transmitir homenajes cargados de profundos sentimientos, reflejando el vacío que perdura tras su partida.

Una de las manifestaciones más conmovedoras surgió de su hija menor, Lola, quien a través de su perfil en Instagram dio voz a un dolor tan íntimo como universal. Con una crudeza poética, expuso la dualidad de su duelo a nueve meses de su fallecimiento : “Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana”.

La profundidad de su sentimiento se extendió en otra reflexión que compartió. “Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte. Pienso en el día en que volvamos a cruzarnos”, confesó. Y añadió, con una mezcla de melancolía y esperanza: “Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír. De todos modos, vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latigo me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos”.

Completando este mosaico de memorias, Elba Marcovecchio, su última compañera de vida, también se sumó al recuerdo mediante una publicación efímera. La profesional del derecho acompañó una fotografía de ambos con un mensaje que expresaba el anhelo de una realidad alterna: “Feliz cumple, mi amor. Quisiera dormir y, al despertar, encontrarte acá. Te extraño tanto, nos quedó otra vida por vivir”.

Desde su lugar, Sara Stewart Brown, su anterior pareja y madre de una de sus hijas, optó por un tributo visual acompañado de unas palabras sencillas pero elocuentes. "Hoy cumple 65 nuestro Lanata infinito. Besito al cielo, acá abajo lo extrañamos un montón", expresó, condensando en una frase el sentir de quienes lo recuerdan con cariño desde la cotidianidad.