Los llamativos looks de la familia real española en la final de la Copa del Mundo

No te pierdas todos los detalles de los looks de la familia real española en la final del Mundial 2026, quienes hicieron del rojo el color estrella.

La final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, fue el escenario perfecto para que la realeza española desplegara todo su estilo. Letizia eligió un vestido rojo de Adolfo Domínguez que iba mucho más allá de un simple gesto de apoyo a La Roja.

El vestido de diseño midi contaba con un cuello redondo, manga corta acampanada, la cintura marcada y una falda en línea A con abertura frontal. Sin tener que recurrir a la camiseta oficial, los reyes y sus hijas encontraron la manera de mostrar su apoyo a España desde la elegancia institucional, convirtiendo el color de La Roja en la estrella de su estilismo.

El vestido también incluía un guiño a la moda española y al compromiso de Letizia con las firmas nacionales. Adolfo Domínguez es una de sus marcas aliadas, y la reina ha sabido poner el foco en el diseño español en un escaparate internacional seguido por millones de personas.

Completando su apuesta de 'todo al rojo', Letizia combinó el vestido con salones destalonados a tono y unos pendientes de oro rosa, diamantes y rubíes de Gold & Roses, modelo Needle I Am (de 1.680 euros), además de su inseparable anillo dorado de Coreterno.

Por su lado, el rey Felipe sumó el rojo con una corbata en ese tono, mientras que la princesa Leonor eligió pantalones rojos y la infanta Sofía incorporó el color en su camisa.