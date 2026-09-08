Con presencia mendocina, Las Murciélagas vencieron a Brasil y levantaron la primera Copa América

Las Murciélagas se impusieron a Brasil gracias a un gol de otro planeta de Gracia Sosa. La mendocina Micaela Ortiz formó parte de un plantel histórico.

¡Histórico! La Selección argentina femenina de fútbol para ciegas tocó el cielo con las manos tras vencer por 1 a 0 a Brasil en la final de la primera Copa América de esta modalidad. De yapa, el triunfo tuvo el condimento especial de haber sido en condición de visitante, en San Pablo. Entre las flamantes campeonas se destaca la presencia de la mendocina Micaela Ortiz, oriunda de Las Heras.

El andar de las chicas argentinas en el torneo continental fue perfecto de principio a fin. Luego de haber goleado 3 a 0 a México en el debut, y de vencer por el mismo resultado a Canadá, aparecía en el camino Brasil. Las albicelestes volvieron a hacer gala de su superioridad y se impondrían a la Verdeamarelha por 1 a 0. Y llegaría la final. El rival, otra vez Brasil.

Una consagración histórica En San Pablo, y con todo el ambiente a favor de las locales, la Selección argentina de fútbol para ciegas se volvió a pisar fuerte y nuevamente superaría a las brasileras por la mínima. A la altura del escenario, Gracia Sosa se vistió de Diego Armando Maradona para superar a cuanta adversaria se cruzara por su camino: partiendo casi de mitad de cancha, la "8" gambeteó a tres jugadoras rivales con la velocidad de un rayo para inflar la red con un derechazo raso y cruzado que hizo estéril la estirada de la arquera. Golazo y a festejar.

Las chicas brasileras nada pudieron hacer ante el poderío de las argentinas que cerraron un torneo perfecto: cuatro triunfos en igual cantidad de partidos, ocho goles a favor y ninguno en contra. Inmejorable.

La gran figura y goleadora del equipo fue Gracia Sosa, que convirtió un total de cuatro tantos.