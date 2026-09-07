Por qué el gol agónico de Atlético Tucumán ante Racing parecía offside pero fue válido para el VAR
En el 2-1 de Atlético Tucumán contra Racing, Ruiz Rodríguez, autor del gol, parecía tener el pie por delante de la pelota cuando Compagnucci lo asistió.
Racing no levanta cabeza. Este domingo por la noche cayó 2-1 como local ante Atlético Tucumán por la fecha 8, acumula 7 partidos sin ganar en el Torneo Clausura, se ubica último de la Zona B con 5 puntos y además está ¡24° en la Tabla Anual! con 26 unidades, a 12 de los puestos de clasificación a copas internacionales.
Para colmo. esta nueva derrota se dio de manera agónica, apenas pasados los 92 minutos, lo que dejó a los hinchas aún con más bronca. Y como si todo eso no fuera suficiente, el gol del triunfo para el Decano generó bastante polémica, ya que tanto en la cancha como en la transmisión televisiva pareció que había sido en offside.
Así se vio el gol agónico a Atlético Tucumán a Racing en televisión
Es que Ramiro Ruiz Rodríguez, autor del gol, aparentaba tener el pie por delante de la pelota cuando Gabriel Compagnucci lo asistió en el área. De hecho, en primera instancia el tanto fue anulado. Sin embrago, rápidamente acudieron al VAR y, tras un minuto de suspenso, fue finalmente convalidado, decretando así la caída académica.
Aún así, en las repeticiones de la TV se seguía viendo que el pie del goleador seguía en una posición indebida, lo que aumentó las suspicacias. Aunque lo cierto es que la imagen en la que congeló la acción la transmisión es unos pocos cuadros después de que el asistente impactara en la pelota, diferente al momento en el que desde la cabina trazaron las líneas.
Las líneas del VAR en el gol de Atlético Tucumán a Racing
Ya una vez concluido el encuentro, se dieron a conocer las imágenes oficiales del VAR, y con el trazado se ve que Ruiz Rodríguez está apenas por detrás de la línea del balón. Aun así, no termina de quedar del todo claro de si en ese cuadro ya impactó el pie de Compagnucci en el esférico o no, por lo que la polémica entre los hinchas de Racing no terminó de despejarse del todo.