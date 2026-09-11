El contratiempo por el que Kily González no pudo asumir como DT del Inter Miami, a 15 días del anuncio oficial

Cristian González fue presentado el 27 de agosto, pero aún no tomó las riendas en Inter Miami. ¿Corre riesgo su flamante cargo?

Incertidumbre por la demorada en la llegada del Kily González al Inter de Messi. Foto: Télam

Quince días después del anuncio oficial, Cristian González todavía no pudo debutar como entrenador del Inter Miami. Sí, aunque parezca insólito, el Kily fue presentado como nuevo técnico de Las Garzas el 27 de agosto, pero desde entonces el que sigue dando las indicaciones es Ángel Guillermo Hoyos.

El motivo por el que se demora la llegada del Kily González al Inter Miami El motivo no tiene que ver con una decisión deportiva ni con un cambio de planes de último momento. ¿Entonces? El problema pasa por los permisos de trabajo que necesita el DT argentino para poder ejercer oficialmente en Estados Unidos.

De hecho, el propio entrenador que ocupa momentáneamente el cargo contó cómo viene siendo la transición con su inminente sucesor. "Sí me comuniqué. El comienzo de todo eso es realmente pronto. Las puertas están siempre abiertas en el sentido del diálogo permanente. Ya se comunicaron con la parte física a través nuestro. Va encaminando de a poco esa transición", explicó Hoyos ante la inquietud de la prensa.

Con Messi a la cabeza, el plantel del Inter Miami espera por la asunción del Kily González. X @InterMiamiCF Así, aunque González ya fue elegido y presentado por el club, su desembarco efectivo en el banco todavía está en pausa y no tiene una fecha definida, pero se prevé que las cuestiones legales se terminarán de resolver en los próximos días.

Para el exentrenador de Platense será un regreso al ruedo después de casi un año sin dirigir. Se había marchado del Calamar en octubre de 2025 y ahora tendrá un desafío particular en su primera experiencia fuera del fútbol argentino, nada menos que agarrando a un plantel plagado de estrellas.