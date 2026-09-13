El DT interino del Inter Miami hizo una fuerte sentencia sobre Messi tras el 2-2 contra Nashville

Lionel Messi volvió a ser protagonista en Inter Miami y, después del empate 2-2 ante Nashville, recibió una de esas definiciones que resumen la admiración que genera dentro del fútbol. El DT interino de Las Garzas, Guillermo Hoyos, no dudó al hablar sobre el capitán argentino y puso el acento en un aspecto que, para él, explica buena parte de su grandeza: “Primero, lo principal: el don se lo dio Dios”.

La fuerte sentencia del DT interino del Inter Miami sobre Messi tras el 2-2 contra Nashville Pero el entrenador no se quedó solamente con las condiciones naturales de Messi. También destacó todo lo que hizo el rosarino a lo largo de su carrera para potenciar ese talento: “Después, él trabajó y se educó; técnicamente hablando, también se llenó de conceptos. Es un talento irrepetible, un jugador perfecto”, sostuvo, en una frase que rápidamente tomó fuerza después del encuentro ante Nashville.

X @Reforma La admiración también estuvo relacionada con la vigencia de Messi. A pesar de encontrarse en una etapa avanzada de su carrera, Hoyos consideró que todavía tiene mucho para ofrecer y que el mundo del fútbol debe valorar la posibilidad de verlo competir. “Creo que todavía tiene muchos años para poder expresarse como lo hace. Nosotros somos privilegiados por disfrutarlo, tanto quienes están dentro del campo como quienes lo vemos desde afuera”, afirmó.

En esa misma línea, remarcó que el privilegio no está solamente en haber disfrutado al Messi de sus mejores años, sino también en poder observar cómo continúa desarrollando su fútbol en esta etapa: “Somos privilegiados de disfrutar esto porque es increíble, especialmente en esta etapa de su carrera, en la que sigue desarrollando todo su potencial”, concluyó el entrenador.