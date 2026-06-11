Ginóbili expresó su desazón por la increíble derrota de Spurs ante los Knicks tras ir 29 puntos arriba: "No puedo creerlo"

Ginóbili escribió un doloroso mensaje en sus redes tras la inexplicable derrota de los Spurs ante los Knicks en el cuarto partido de las Finales de la NBA.

Emanuel Ginóbili no pudo creer la inexplicable derrota de los San Antonio Spurs frente a los Knicks en el cuarto juego de las Finales de la NBA. Foto: CNN

Los New York Knicks hicieron historia en el Madison Square Garden. Por el cuarto partido de las Finales de la NBA, el conjunto naranja estaba obligado ante su gente a ganar y dejar la serie match point a su favor. No obstante, los San Antonio Spurs querían tomar revancha tras perder los dos primeros partidos en su estadio y volver a equiparar la serie.

Durante los primeros tres cuartos, el elenco de Texas dominó a placer con un Víctor Wenbanyama sensacional. Tal es así que en el inicio del último cuarto del partido, los Spurs tenían una ventaja de ¡29 puntos contra su rival!, algo que en los papeles parecía imposible de remontar.

Sin embargo, los New York Knicks comenzaron a mostrar su mejor versión y a medida que pasaba el tiempo iban achicando la distancia hasta que a falta de 10 segundos para el final del partido, los Spurs ganaban por dos puntos y fue ahí cuando Jaylen Bronson lanzó un triple, la pelota pegó en el borde y en el rebote apareció OG Anunoby encestó la pelota e hizo estallar el Madison Square Garden para que el conjunto local ganara 107-106, completara una remontada que quedará en la historia de la NBA y ponerse 3-1 a favor en la serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064916036072112496&partner=&hide_thread=false ¡¡¡VA A QUEDAR EN LA HISTORIA DE LAS #NBAFINALS!!! ¡IMPRESIONANTE LO DE OG ANUNOBY PARA QUE LOS KNICKS CONFIRMEN LA REMONTADA Y SUPEREN 107-106 A LOS SPURS EN EL CUARTO JUEGO! pic.twitter.com/UVf8YQWf8C — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2026 Manu Ginóbili expresó su desazón por la increíble derrota de Spurs ante los Knicks Tras el final del partido, Manu Ginóbili, leyenda e histórico jugador de los Spurs, no pudo ocultar su desazón tras la increíble derrota de San Antonio en New York: “No puedo creer el partido que perdimos! Extremadamente doloroso! Ahora a lamerse las heridas y volver a intentarlo. No queda otra”, escribió en su cuenta social de X.