Arranca el Mundial 2026: cuánto cuesta la camiseta con la que Argentina defenderá el título

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 y la Selección argentina iniciará la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Con el debut del torneo también crece el interés de los hinchas por conseguir la camiseta oficial que utilizará el equipo de Lionel Scaloni durante la competencia.

Presentada por Adidas, la nueva indumentaria combina referencias a los tres títulos mundiales de la Albiceleste con detalles que homenajean la conquista más reciente. Pero, además del diseño, una de las consultas más repetidas entre los fanáticos pasa por su valor y las distintas versiones disponibles.

El modelo mantiene las tradicionales franjas blancas y celestes, aunque incorpora un degradé de tres tonos que representa las consagraciones de 1978, 1986 y 2022.

Cuánto cuestan las camisetas que usará la Selección Argentina en el Mundial.

A su vez, suma detalles dorados vinculados a la tercera estrella obtenida en Qatar y el escudo de campeón del mundo. En la parte trasera del cuello aparece la inscripción "1893", en referencia al año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Bajo el lema "El legado continúa", la campaña de lanzamiento tuvo a Lionel Messi como figura principal, acompañado por Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Cristian Romero.

Cuánto sale la camiseta de Argentina para el Mundial 2026

La camiseta oficial ya se encuentra disponible en la tienda online de Adidas y en comercios seleccionados. Los precios varían según la versión elegida:

Versión fan: $149.999

Versión jugador: $219.999

Versión manga larga: $249.999

Versión jugador con el número 10 de Lionel Messi: $249.999

Camiseta de arquero: $219.999

Versión femenina: $139.999

Modelos infantiles: desde $109.999

Además, la colección incluye shorts, medias, camperas y otras prendas oficiales de entrenamiento.

La camiseta con la que Argentina buscará otra estrella

La indumentaria fue confeccionada con tecnologías CLIMACOOL y HEAT.RDY, desarrolladas para mejorar la ventilación y el rendimiento deportivo.

Con este diseño, inspirado en sus tres estrellas, la Selección Argentina volverá a jugar un Mundial con la ilusión de defender su título.