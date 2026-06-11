Arranca el Mundial 2026: cuánto cuesta la camiseta con la que Argentina defenderá el título
La Selección argentina comenzará la defensa del título en el Mundial 2026 con una camiseta inspirada en sus tres estrellas. Cuánto cuesta cada versión.
La espera terminó. Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 y la Selección argentina iniciará la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Con el debut del torneo también crece el interés de los hinchas por conseguir la camiseta oficial que utilizará el equipo de Lionel Scaloni durante la competencia.
Presentada por Adidas, la nueva indumentaria combina referencias a los tres títulos mundiales de la Albiceleste con detalles que homenajean la conquista más reciente. Pero, además del diseño, una de las consultas más repetidas entre los fanáticos pasa por su valor y las distintas versiones disponibles.
Cómo es la nueva camiseta de la Selección Argentina
El modelo mantiene las tradicionales franjas blancas y celestes, aunque incorpora un degradé de tres tonos que representa las consagraciones de 1978, 1986 y 2022.
A su vez, suma detalles dorados vinculados a la tercera estrella obtenida en Qatar y el escudo de campeón del mundo. En la parte trasera del cuello aparece la inscripción "1893", en referencia al año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Bajo el lema "El legado continúa", la campaña de lanzamiento tuvo a Lionel Messi como figura principal, acompañado por Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Cristian Romero.
Cuánto sale la camiseta de Argentina para el Mundial 2026
La camiseta oficial ya se encuentra disponible en la tienda online de Adidas y en comercios seleccionados. Los precios varían según la versión elegida:
- Versión fan: $149.999
- Versión jugador: $219.999
- Versión manga larga: $249.999
- Versión jugador con el número 10 de Lionel Messi: $249.999
- Camiseta de arquero: $219.999
- Versión femenina: $139.999
- Modelos infantiles: desde $109.999
Además, la colección incluye shorts, medias, camperas y otras prendas oficiales de entrenamiento.
La camiseta con la que Argentina buscará otra estrella
La indumentaria fue confeccionada con tecnologías CLIMACOOL y HEAT.RDY, desarrolladas para mejorar la ventilación y el rendimiento deportivo.
Con este diseño, inspirado en sus tres estrellas, la Selección Argentina volverá a jugar un Mundial con la ilusión de defender su título.