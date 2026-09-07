Se cumplen 8 años del debut de Scaloni en la Selección: qué fue de los jugadores de su primer once

Ocho años después, cuesta imaginarlo. Lionel Scaloni comenzó su historia como entrenador de la Selección argentina con un equipo que poco tenía que ver con el que, apenas unos años más tarde, levantaría la Copa del Mundo y se convertiría en bicampeón de América.

Aquel 7 de septiembre de 2018, fue el primer capítulo de la Scaloneta: goleada 3-0 a Guatemala en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, con un particular 11 que hoy atraviesa realidades muy diferentes.

En el arco estuvo Gerónimo Rulli, por entonces arquero de la Real Sociedad. El ex Estudiantes continuó su carrera por distintos clubes de Europa y actualmente defiende el arco del Manchester City, que lo incorporó en el último mercado tras su paso por el Olympique de Marsella.

En el bloque defensivo, Renzo Saravia era lateral de Racing y hoy se encuentra sin club tras quedar libre del Valencia. Germán Pezzella jugaba en la Fiorentina y actualmente está en Peñarol, luego de haber sido apartado y rescindido su vínculo con River. Ramiro Funes Mori vestía la camiseta del Villarreal y ahora juega en Estudiantes. La única figurita repetida es Nicolás Tagliafico, quien ocho años después continúa formando parte del ciclo y milita en el Olympique de Lyon.

En el mediocampo aparecen varios nombres que sí tuvieron un rol importante durante la era Scaloni . Leandro Paredes, titular aquella noche, se encontraba en el Zenit y hoy es el capitán de Boca. Giovani Lo Celso, que en 2018 pertenecía al Real Betis, curiosamente continúa en el club español. Y Exequiel Palacios, que la rompía en River, recientemente fue vendido al Ipswich Town de Inglaterra.

Scaloni durante el Himno Nacional en la final del Mundial 2026. Aún no se sabe seguirá siendo el DT de la Selección más allá de fin de año. @Argentina

Arriba, en cambio, las historias tomaron caminos muy distintos. Cristian Pavón era una de las figuras de Boca y hoy juega en Gremio de Porto Alegre. Gonzalo Martínez, símbolo de River en aquel momento, actualmente defiende la camiseta de Tigre. Y Giovanni Simeone, quien fue el nueve elegido por el Gringo para aquel estreno, continúa en Italia: hoy juega en el Torino.

El dato que une a los once es curioso: ninguno se retiró y todos continúan jugando al fútbol profesional, aunque sus presentes estén muy lejos de aquel comienzo de la Scaloneta.

La formación que puso Scaloni ante Guatemala

Gerónimo Rulli (Manchester City); Renzo Saravia (libre), Germán Pezzella (Peñarol), Ramiro Funes Mori (Estudiantes) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon); Giovani Lo Celso (Real Betis), Leandro Paredes (Boca) y Exequiel Palacios (Ipswich Town); Cristian Pavón (Gremio de Porto Alegre), Giovanni Simeone (Torino) y Gonzalo Martínez (Tigre).