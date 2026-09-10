Una de las mejores películas de western de los últimos años llegó a HBO Max

Si estás buscando una película con acción, tensión y dos grandes estrellas enfrentadas, HBO Max acaba de sumar una opción que vale la pena recuperar. Se trata de El tren de las 3:10, el western de 2007 dirigido por James Mangold y protagonizado por Russell Crowe y Christian Bale .

La película combina el espíritu clásico del género con una mirada más áspera y moderna, apoyándose buena parte de su fuerza en el duelo entre sus protagonistas. Crowe interpreta a un forajido carismático y peligroso, mientras que Bale se pone en la piel de un hombre común obligado a enfrentarse a una situación que lo supera.

La historia transcurre en Arizona, durante el siglo XIX. Ben Wade ( Russell Crowe ) es un temido delincuente que lidera una banda dedicada al asalto de trenes. Después de ser capturado, las autoridades necesitan trasladarlo hasta una estación para que pueda subir al tren de las 3:10 rumbo a Yuma, donde será juzgado.

El tren de las 3:10 es un remake del western del mismo nombre de 1957.

La misión de escoltarlo queda en manos de Dan Evans ( Christian Bale ), un ranchero atravesado por las dificultades económicas que acepta el trabajo a cambio de una recompensa. Lo que parece un encargo sencillo pronto se convierte en una lucha de voluntades.

Mientras Evans intenta mantener bajo control al peligroso prisionero, los hombres de Wade avanzan para liberarlo. La relación entre ambos también comienza a cambiar y la película aprovecha ese vínculo para plantear una tensión que va más allá de la clásica persecución entre héroe y villano.

Un western que se apoya en sus protagonistas

Uno de los ejes centrales del filme es el enfrentamiento entre los personajes de Crowe y Bale, y James Mangols construye la película alrededor de esos dos personajes con códigos morales muy diferentes, y que terminan desarrollando una relación mucho más compleja de lo que parece al comienzo.

El reparto también incluye a Ben Foster, Peter Fonda, Gretchen Mol, Logan Lerman y Vinessa Shaw, mientras que la música de Marco Beltrami aporta buena parte de la tensión de las escenas de acción.

La película es un remake del western de 1957 basado en un relato de Elmore Leonard. La versión de Mangold fue muy bien recibida por la crítica y consiguió dos nominaciones al Oscar, por su banda sonora y sonido.

Con una duración cercana a las dos horas y un ritmo que combina acción, drama y tensión, El tren de las 3:10 es una buena elección para quienes quieran sumergirse en el western sin necesidad de tener que volver a un clásico de los de antes.