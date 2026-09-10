El pequeño árbol frutal que se adapta a balcones y patios con poco espacio

No hace falta tener un jardín amplio para sumar un árbol frutal al hogar. El quinoto, también conocido como kumquat, puede crecer en una maceta grande y mantener una copa compacta. Sus hojas permanecen verdes durante todo el año y sus pequeños frutos se consumen enteros, incluida la cáscara.

Su nombre botánico aceptado es Citrus japonica y pertenece a la misma familia que los limones, las naranjas y las mandarinas. Se trata de un arbusto o árbol perenne, de follaje brillante, flores blancas aromáticas y frutos anaranjados. En tierra puede alcanzar entre 2,5 y 4 metros, pero el tamaño se reduce cuando se cultiva en un recipiente. Así lo describe la Royal Horticultural Society , que lo incluye entre las especies apropiadas para patios y jardines urbanos.

El contenedor debe ser amplio, profundo y proporcional al tamaño del ejemplar. Para una planta joven puede utilizarse inicialmente una maceta de unos 40 centímetros, aunque será necesario trasladarla a otra más grande a medida que crezcan las raíces. Los cítricos adultos necesitan mayor volumen de sustrato para desarrollarse y producir frutos. Texas A&M AgriLife Extension recomienda recipientes grandes y advierte que el tamaño del árbol condicionará la cantidad de la cosecha.

La base de la maceta debe contar con varios orificios para permitir la salida del agua. El sustrato necesita conservar cierta humedad, pero sin permanecer encharcado. Una mezcla aireada con tierra fértil, compost maduro y algún componente que favorezca el drenaje resulta adecuada. El INTA señala que un buen sustrato debe ofrecer equilibrio entre retención de agua, aireación y disponibilidad de nutrientes.

La ubicación es uno de los puntos centrales para conseguir flores y frutos. El quinoto necesita un lugar luminoso y alcanza su mejor rendimiento a pleno sol, aunque puede desarrollarse con algo de sombra parcial. En balcones, conviene buscar un sector que reciba varias horas de luz directa y esté protegido de las corrientes intensas. Una exposición insuficiente puede reducir la floración y debilitar las ramas.

El riego debe ajustarse a la temperatura y al estado del sustrato. La recomendación es esperar hasta que la capa superficial comience a secarse y luego regar lentamente, hasta que el excedente salga por la base. Durante el invierno, la frecuencia debe disminuir porque el crecimiento se vuelve más lento. El exceso constante de humedad perjudica las raíces y puede provocar la caída de hojas.

Por qué sus frutos se comen con cáscara

A diferencia de otros cítricos, el kumquat tiene una piel fina y dulce que contrasta con una pulpa más ácida. Por eso puede comerse entero, sin pelarlo, además de utilizarse para preparar mermeladas, almíbares, chutneys y postres. La Universidad de Florida destaca que variedades como Meiwa suelen ser más dulces y tener menos semillas, mientras que Nagami presenta un sabor más ácido.

El tiempo hasta la primera cosecha depende del origen y la edad de la planta. Un ejemplar comprado en vivero, habitualmente injertado, puede producir mucho antes que uno obtenido desde semilla, cuyo desarrollo puede extenderse entre siete y quince años. La planta requiere fertilización específica para cítricos durante la etapa de crecimiento y podas moderadas, limitadas a ramas secas o brotes improductivos. Aunque tolera mejor el frío que otros cítricos, un quinoto cultivado en maceta debe protegerse frente a heladas intensas, especialmente durante sus primeros años.