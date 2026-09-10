Bicarbonato de sodio en el tacho de basura: por qué recomiendan ponerlo y para qué sirve

La limpieza profunda de tachos de basura se potencia con bicarbonato de sodio, un método efectivo para neutralizar olores persistentes.

Los tachos de basura son muchas veces los principales causantes del mal olor en baños y cocinas. Por eso en el último tiempo se popularizó un truco sencillo y económico: colocar una cucharada de bicarbonato de sodio en el fondo del tacho, debajo de la bolsa, para neutralizar los olores de forma continua.

El problema del mal olor tiene una causa concreta: los restos de comida, líquidos, residuos orgánicos y otras suciedades que se acumulan en el fondo generan compuestos volátiles que se liberan al aire y producen ese olor característico difícil de eliminar con solo cambiar la bolsa.

El bicarbonato de sodio es un complemento de la limpieza diaria en casa. Gemini Para qué sirve el bicarbonato de sodio y cómo aplicarlo El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina suave que actúa sobre los compuestos responsables del mal olor transformándolos en sales inodoras. No enmascara el olor como un ambientador sino que lo neutraliza directamente en la fuente, lo que lo convierte en una solución mucho más efectiva.

Para aplicarlo correctamente hay que tener en cuenta tres puntos clave: