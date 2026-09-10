Bicarbonato de sodio en el tacho de basura: por qué recomiendan ponerlo y para qué sirve
La limpieza profunda de tachos de basura se potencia con bicarbonato de sodio, un método efectivo para neutralizar olores persistentes.
Los tachos de basura son muchas veces los principales causantes del mal olor en baños y cocinas. Por eso en el último tiempo se popularizó un truco sencillo y económico: colocar una cucharada de bicarbonato de sodio en el fondo del tacho, debajo de la bolsa, para neutralizar los olores de forma continua.
El problema del mal olor tiene una causa concreta: los restos de comida, líquidos, residuos orgánicos y otras suciedades que se acumulan en el fondo generan compuestos volátiles que se liberan al aire y producen ese olor característico difícil de eliminar con solo cambiar la bolsa.
Para qué sirve el bicarbonato de sodio y cómo aplicarlo
El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina suave que actúa sobre los compuestos responsables del mal olor transformándolos en sales inodoras. No enmascara el olor como un ambientador sino que lo neutraliza directamente en la fuente, lo que lo convierte en una solución mucho más efectiva.
Para aplicarlo correctamente hay que tener en cuenta tres puntos clave:
- El tacho debe estar limpio y completamente seco antes de colocar el bicarbonato.
- Luego se agregan entre dos y tres cucharadas soperas directamente en el fondo, debajo de la bolsa.
- El bicarbonato debe renovarse al menos una vez por semana para mantener su efectividad, ya que con el tiempo pierde su capacidad de absorción.
Otros usos del bicarbonato para combatir los malos olores del hogar
El mismo truco se puede aplicar en otros puntos del hogar donde los olores suelen concentrarse. En la heladera, un recipiente abierto con bicarbonato en una de las repisas absorbe los olores de los alimentos. En los armarios y placares, una bolsita con bicarbonato mantiene el ambiente fresco. En el calzado, espolvorear un poco adentro de los zapatos y dejarlo actuar toda la noche elimina el mal olor causado por la humedad y las bacterias.