Netflix estrenó 2 películas ideales para maratonear este fin de semana: qué dijo la crítica

La plataforma de streaming incorporó dos películas ideales para ver este fin de semana, una de ellas con un elenco que mantiene su química intacta.

Netflix renovó su catálogo con dos películas recién estrenadas que se perfilan como la opción ideal para maratonear y entretenerse durante el fin de semana: "¿Por qué me casé, entonces?" y "¡Llama a mi agente! La película". Ambas producciones ya están disponibles en la plataforma y acá te contamos de qué tratan y qué dijo la crítica.

¿Por qué me casé, entonces? (Why Did I Get Married Too? 3) es la tercera entrega de la exitosa saga creada por Tyler Perry. En esta oportunidad, el querido grupo de amigos viaja al exclusivo Lago de Como, en Italia, para celebrar la boda de Jasmine (la hija de Marcus y Angela). Sin embargo, los festejos cambian de rumbo abruptamente cuando salen a la luz viejos secretos, conflictos de pareja no resueltos y dilemas sobre si han logrado ser un buen ejemplo para las nuevas generaciones.

Los analistas coincidieron en que la cinta está pensada especialmente para los fanáticos de la franquicia. El punto más elogiado fue la intacta química del elenco, aunque algunos críticos señalaron cierta falta de novedad en la estructura de la trama y diálogos que por momentos resultan excesivamente dramáticos.

La película dura 1 hora y 40 minutos. Netflix ¡Llama a mi agente! La película actúa como secuela directa de la aclamada serie francesa Call My Agent!. La historia se sitúa cinco años después del cierre definitivo de la célebre agencia ASK. Andréa se prepara para dirigir su primera película, pero la pérdida repentina de un integrante clave del equipo la obliga a recurrir a sus antiguos compañeros para intentar salvar el proyecto. Además, la producción cuenta con estelares cameos de figuras internacionales como George Clooney y Eva Longoria.

La prensa especializada la definió como un "reencuentro formidable" y una verdadera "carta de amor al cine", destacando que conserva el tono caótico, divertido y afectuoso de la serie original. No obstante, algunos sectores de la crítica consideraron que el formato de largometraje se siente un poco forzado en comparación con la agilidad episódica.