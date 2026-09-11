Ping pong con Mateo Sujatovich: las respuestas imperdibles en su previa al recital íntimo en Mendoza

Tras el éxito de sus presentaciones masivas, el músico propone un recorrido despojado para reencontrarse con sus temas.

El músico recorrerá más de cincuenta ciudades de América y Europa con este espectáculo. / @conociendorusia

Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, desembarca este sábado 12 de septiembre a las 21 en el Teatro Mendoza. El músico llega a la capital provincia con un concierto en formato solista que propone repasar sus canciones en un ambiente de cercanía con el público.

Tras el impacto de su anterior recorrido con banda completa, el artista eligió encarar esta etapa de manera despojada y solitaria. Acompañado solo por la guitarra y el piano, la función busca destacar la esencia y los matices de sus composiciones.

Mateo Sujatovich junto Marcos García y Antonella Ramirez, fotógrafo y periodista de MDZ. En este concierto, Sujatovich revisita el repertorio de sus cuatro discos de estudio bajo un enfoque renovado que prioriza la calidez vocal y la sonoridad acústica. "Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho", destacó el cantante sobre este proyecto que abarcará más de cincuenta ciudades en veinte países.

La jornada en el Teatro Mendoza tendrá además una destacada presencia local. La cantautora provincia Magnolia Monti será la encargada de abrir la noche tras ser seleccionada por el público mediante la convocatoria "Mateo te presenta a vos".

El Teatro Mendoza será el escenario para el regreso del líder de Conociendo Rusia a la provincia. @conociendorusia Las entradas para la función del sábado 12 de septiembre ya pueden adquirirse a través de la plataforma Tuentrada.com y de manera presencial en el local de Maxi Mall en la Ciudad.