Cómo sigue Mirtha Legrand: el Sanatorio Mater Dei lleva tranquilidad al público con un nuevo parte médico

El informe firmado por las autoridades del centro de salud confirma una mejoría en su afección respiratoria.

El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este viernes 11 de septiembre un nuevo parte médico firmado por su director, el Dr. Enrique Echagüe, para informar en detalle sobre el estado de salud de Mirtha Legrand.

Qué pasa con la salud de Mirtha: el parte antes del fin de semana La institución confirmó que la emblemática conductora "continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio" que motivó su atención. Asimismo, destacaron que el proceso de recuperación incluye "una participación activa de su kinesiólogo". La evolución clínica muestra signos sumamente positivos en su rutina diaria dentro del centro asistencial.

El documento médico llevó tranquilidad al entorno de la conductora y a sus seguidores. Sanatorio Mater Dei Desde la dirección médica aseguraron que la diva se encuentra con un excelente estado de ánimo. "Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares", detalla el documento oficial difundido por la clínica.

En el mismo texto, la animadora aprovechó la oportunidad para transmitir un sentido mensaje a la audiencia y a sus seguidores, expresando que "agradece a todos las muestras de cariño" recibidas en estos días.