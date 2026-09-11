¿Triángulo amoroso? Se reveló quien es la reconocida famosa que habría enfrentado a Jorge Rial y Marcelo Tinelli

Tras la escalada de acusaciones entre los conductores, se conocieron detalles de un supuesto triángulo sentimental en Telefe.

La relación entre las dos figuras de la televisión atraviesa un momento crítico. / Archivo MDZ

El cruce mediático entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli volvió a sumar un capítulo inesperado. Luego de que el ex conductor de Intrusos lanzara duras críticas contra "El Cabezón", Luis Ventura irrumpió en escena con una revelación retro sobre el origen del conflicto.

La tercera entre Tinelli y Rial ¿quién era? Según el periodista, el distanciamiento no responde solo a motivos profesionales recientes, sino a un viejo tema sentimental de hace tres décadas. Durante los noventa, Rial daba sus primeros pasos en la conducción de El Periscopio por América TV junto a Andrea Frigerio.

Según Luis Ventura, la famosa modelo y actriz fue quien rompió para siempre la amistad entre los dos grandes de la televisión argentina. Archivo En ese contexto, la dinámicas del medio cambiaron rápido. "Jorge en realidad, durante mucho tiempo estuvo muy enamorado de quién era su co-conductora en el programa", reveló Ventura en Primicias Ya sobre aquel período inicial de trabajo en conjunto.

La situación dio un giro rotundo con el traspaso de la figura a Telefe. De acuerdo con el relato del periodista, la conductora comenzó a frecuentar al creador de VideoMatch, lo que desató una gran inquietud en el entorno de producción.

El Periscopio marcó la etapa de Rial en la conducción junto a Andrea Frigerio. Archivo TV "Jorge se enloqueció en ese momento. Estar perdiendo de alguna manera lo que era teóricamente un secreto a gritos", señaló Ventura respecto al rumor que recorría los pasillos del canal por aquellos años.