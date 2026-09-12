Eduardo Feinmann alertó sobre masacres escolares en el país y reveló las ciudades en las que alumnos planifican sus ataques

Eduardo Feinmann compartió su preocupación por unas alertas lanzadas desde el FBI norteamericano, por consultas que hicieron alumnos de escuelas de nuestro país para planificar ataques en los establecimientos educativos a los que asisten.

"Hay causas de alertas del FBI en los Estados Unidos a la República Argentina, en consultas a la inteligencia artificial en las últimas dos semanas de masacres escolares , (cursadas) en diferentes plataformas digitales. O sea, chicos consultando en la inteligencia artificial cómo matar a sus compañeros, y producir masacres en los colegios en la República Argentina", comenzó alarmado Feinmann desde la pantalla de A24.

Por su parte, en el pase con su colega, Pablo Rossi planteó que a diferencia de las consultas que se realizan en Google, "la consulta en el ChatGPT empieza a acumular las preguntas, y empieza a saber las motiviaciones del usuario".

En tanto que Eduardo Feinmann remarcó sobre los lugares del país en los que hubo movimientos de alumnos para la planificación de masacres escolares : "En las últimas dos semanas, consultas de jóvenes en la República Argentina en diferentes plataformas. En el ChatGPT encontraron dos, una en Villa Gesell y una en Quilmes que hoy nos ocupa. En Anthropic, una en Coronel Du Graty, en la provincia del Chaco, y otra en Moreno, en la provincia de Buenos Aires".

Siguiendo con el mapa en el que la inteligencia artificial detectó a estudiantes que formularon preguntas con vistas a planificar masacres escolares , el conductor señaló: "En OpenAI, una en General Alvear, provincia de Entre Ríos; y un adolescente en Viedma diciendo que iba a matar a sus compañeros y preguntándole al chat de OpenAI en la provincia de Río Negro".

Además, Eduardo Feinmann puntualizó: "En la plataforma Discord, encontraron usuarios de México, Chile, y de aquí en la Argentina en La Plata, en Rosario (Santa Fe) y en Marcos Juárez (Córdoba)".

Tras estas alertas que llegaron a nuestro país, Feinmann subrayó que se hicieron "cuatro allanamientos". En tanto que sobre las palabras o frases que usaron los adolescentes en sus consultas para planificar masacres escolares, el periodista desglosó que los términos fueron "asesinar, matar, secuestrar, torturar, tiroteo escolar, comprar armas de fuego, armar explosivos caseros, cuchillos". El comunicador comentó que en las búsquedas de los alumnos hubo también expresiones de antisemitismo como "matar a un judío".

Por último, junto a sus compañeros de A24, Eduardo Feinmann explicó que el rastreo de los usuarios que formularon preguntas para orquestar masacres escolares, se hizo a través del IP de cada dispositivo. "Llegan directamente a la computadora", concluyó el conductor.