Gonzalo Nannis fue internado de urgencia tras sufrir un ACV: qué se sabe sobre su estado de salud

En medio del dolor por la muerte de Chiche Gelblung y la preocupación por la internación de Mirtha Legrand, se suma una noticia que generó intranquilidad. Es que Gonzalo Nannis, hermano de Mariana, fue internado de urgencia y Pepe Ochoa dio a conocer los detalles en LAM.

"Nos enteramos de que Gonzalo Nannis, el hermano de Mariana, está internado porque sufrió un ACV. Está internado en cuidados intensivos del hospital Diego Thompson de la localidad de San Martín", comenzó contando el panelista en el programa de Ángel de Brito.

Además, expresó que rápidamente se contactó con Cyntia Blaquier, exmujer de Gonzalo, quien no sabía lo que le había ocurrido a Gonzalo: "Hablé con ella y se enteró por LAM de lo que le pasaba a Gonzalo Nannis. Cyintia me contó que no tienen vínculo ni ella ni los hijos y que se comunican por e-mail". Sin embargo, decidió que va a ir a verlo mientras se encuentra internado y también contarle a los hijos lo que está atravesando su padre.

Gonzalo Nannis internado tras sufrir un ACV Respecto al estado de salud de Gonzalo Nannis, Pepe Ochoa comunicó que "es reservado" y dejó en claro que "puede llegar a ser un poco más grave de lo que sabemos". El hombre reveló en diferentes entrevistas que está distanciado de Mariana Nannis y hasta en una entrevista con el ciclo de De Brito comentó que es "nefasta".