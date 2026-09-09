Gonzalo Nannis fue internado de urgencia tras sufrir un ACV: qué se sabe sobre su estado de salud
En LAM, programa de Ángel de Brito, revelaron los detalles sobre el problema de salud que afectó a Gonzalo Nannis.
En medio del dolor por la muerte de Chiche Gelblung y la preocupación por la internación de Mirtha Legrand, se suma una noticia que generó intranquilidad. Es que Gonzalo Nannis, hermano de Mariana, fue internado de urgencia y Pepe Ochoa dio a conocer los detalles en LAM.
"Nos enteramos de que Gonzalo Nannis, el hermano de Mariana, está internado porque sufrió un ACV. Está internado en cuidados intensivos del hospital Diego Thompson de la localidad de San Martín", comenzó contando el panelista en el programa de Ángel de Brito.
Además, expresó que rápidamente se contactó con Cyntia Blaquier, exmujer de Gonzalo, quien no sabía lo que le había ocurrido a Gonzalo: "Hablé con ella y se enteró por LAM de lo que le pasaba a Gonzalo Nannis. Cyintia me contó que no tienen vínculo ni ella ni los hijos y que se comunican por e-mail". Sin embargo, decidió que va a ir a verlo mientras se encuentra internado y también contarle a los hijos lo que está atravesando su padre.
Gonzalo Nannis internado tras sufrir un ACV
Respecto al estado de salud de Gonzalo Nannis, Pepe Ochoa comunicó que "es reservado" y dejó en claro que "puede llegar a ser un poco más grave de lo que sabemos". El hombre reveló en diferentes entrevistas que está distanciado de Mariana Nannis y hasta en una entrevista con el ciclo de De Brito comentó que es "nefasta".
Pepe Ochoa sorprendió al expresar que, aunque esté distanciado de su hermana, tiene contacto con Charlotte Caniggia. La hija de Mariana y Claudio Caniggia se encuentra en la casa de Gran Hermano ya en la recta final y, por el momento, no está confirmado si le dirán sobre problema de salud que atraviesa su tío.