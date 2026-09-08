El desgarrador posteo de Benjamín Vicuña a 14 años de la muerte de Blanca: "Quería volar"

Benjamín Vicuña se expresó en redes sociales en el aniversario del triste fallecimiento de su hija y conmovió a los seguidores.

Un 8 de septiembre, pero del año 2012, Benjamín Vicuña y Pampita recibieron la noticia más dolorosa de su vida, que fue la muerte de la pequeña Blanca. Se cumplieron 14 años desde su fallecimiento y Benjamín Vicuña la recordó en redes mediante un posteo desgarrador.

"Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos", comenzó escribiendo el actor sobre cómo lleva la ausencia de Blanca Vicuña.

Luego, agregó: "Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento. Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín".

El conmovedor posteo de Benjamín Vicuña a 14 años de la muerte de Blanca El posteo de Benjamín Vicuña. Instagram: @benjaminvicuna.ok "Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas. Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado", expresó conmovido el artista.