Confirmaron que Costa, panelista de Telefe, fue internada por problemas de salud: el diagnóstico

En las últimas horas confirmaron que Costa se encuentra hospitalizada y compartieron la información respecto al estado de la panelista de Vero Lozano.

El mundo de la televisión y el espectáculo vuelve a preocuparse luego de una nueva internación. Quien fue hospitalizada en las últimas horas fue Costa, panelista del programa de Verónica Lozano que se emite por Telefe, y revelaron los detalles sobre su estado de salud.

La internación de Costa se suma a la de Mirtha Legrand, Chiche Gelblung y Soledad Silveyra. La figura de Telefe se encuentra en sala común según las novedades que compartió el periodista Guillermo Barrios en sus diferentes redes sociales.

"Costa internada. A causa de un neumococo que migró a sangre, tuvo una encefalitis hepática", comenzó contando el comunicador que forma parte del ciclo que Carmen Barbieri conduce en El Nueve de Buenos Aires. Luego, agregó que se encuentra estable y en sala común, aunque antes de esto pasó un tiempo en la unidad de terapia intensiva tras el problema de salud.

Costa, panelista de Telefe, se encuentra internada La información sobre la salud de Costa. X / @OkGuilleBarrios. En la red social de la panelista confirmaron que la función de su unipersonal que se iba a desarrollar el miércoles nueve de septiembre en Rosario debió ser suspendida debido a la internación de Costa.