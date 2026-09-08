El K pop suma otro show en Argentina con la llegada de XLOV: cuándo y dónde será su debut en Buenos Aires

XLOV llegará por primera vez a Argentina como parte de su gira por Latinoamérica . El cuarteto surcoreano integrado por Wumuti, Rui, Hyun y Haru se presentará el próximo 25 de noviembre en C Art Media de Buenos Aires, donde llevará al escenario su propuesta de K-pop marcada por un concepto genderless, el pop, la performance y una fuerte identidad visual.

La presentación formará parte del “XLOV 2026 LATAM TOUR II” , el primer acercamiento del grupo al público latinoamericano. Además de Argentina, el recorrido tendrá paradas en México, Perú y Chile.

XLOV está integrado por Wumuti, Rui, Hyun y Haru y debutó en 2025 con el sencillo “I’mma Be”. Desde sus primeros pasos, la formación adoptó un concepto genderless , basado en la libertad de expresión y en una estética que busca romper con convenciones tradicionales.

La propuesta combina una identidad visual andrógina con elementos de pop y performance, aspectos que acompañan tanto sus lanzamientos musicales como sus presentaciones. Después de “I’mma Be”, el grupo continuó su recorrido con “I ONE” y “UXLXVE” , ampliando el material con el que ahora emprenderá su primera gira por Latinoamérica.

La presentación en Argentina forma parte de un recorrido que llevará a XLOV por México, Perú, Chile y Buenos Aires . La gira busca trasladar al vivo los elementos que caracterizan al proyecto desde su debut: canciones pop, performance y una identidad visual definida.

El desembarco se produce, además, en medio del crecimiento del K-pop en Latinoamérica y permitirá al grupo establecer un primer contacto directo con su audiencia en la región.

Cuándo toca XLOV en Argentina y cómo comprar entradas

XLOV se presentará el miércoles 25 de noviembre en C Art Media de Buenos Aires como parte del “XLOV 2026 LATAM TOUR II”. Los tickets ya se encuentran disponibles exclusivamente a través de Passline.

Con esta presentación, XLOV concretará su primer show frente al público argentino a poco más de un año de su debut y como parte de una gira que llevará su propuesta por diferentes países de Latinoamérica.