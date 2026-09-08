El K pop suma otro show en Argentina con la llegada de XLOV: cuándo y dónde será su debut en Buenos Aires
Después de debutar en 2025, el grupo de K pop confirmó su llegada a Buenos Aires con el “XLOV 2026 LATAM TOUR II”.
XLOV llegará por primera vez a Argentina como parte de su gira por Latinoamérica. El cuarteto surcoreano integrado por Wumuti, Rui, Hyun y Haru se presentará el próximo 25 de noviembre en C Art Media de Buenos Aires, donde llevará al escenario su propuesta de K-pop marcada por un concepto genderless, el pop, la performance y una fuerte identidad visual.
La presentación formará parte del “XLOV 2026 LATAM TOUR II”, el primer acercamiento del grupo al público latinoamericano. Además de Argentina, el recorrido tendrá paradas en México, Perú y Chile.
Quiénes son XLOV y qué significa su propuesta genderless
XLOV está integrado por Wumuti, Rui, Hyun y Haru y debutó en 2025 con el sencillo “I’mma Be”. Desde sus primeros pasos, la formación adoptó un concepto genderless, basado en la libertad de expresión y en una estética que busca romper con convenciones tradicionales.
La propuesta combina una identidad visual andrógina con elementos de pop y performance, aspectos que acompañan tanto sus lanzamientos musicales como sus presentaciones. Después de “I’mma Be”, el grupo continuó su recorrido con “I ONE” y “UXLXVE”, ampliando el material con el que ahora emprenderá su primera gira por Latinoamérica.
La primera gira de XLOV por Latinoamérica
La presentación en Argentina forma parte de un recorrido que llevará a XLOV por México, Perú, Chile y Buenos Aires. La gira busca trasladar al vivo los elementos que caracterizan al proyecto desde su debut: canciones pop, performance y una identidad visual definida.
El desembarco se produce, además, en medio del crecimiento del K-pop en Latinoamérica y permitirá al grupo establecer un primer contacto directo con su audiencia en la región.
Cuándo toca XLOV en Argentina y cómo comprar entradas
XLOV se presentará el miércoles 25 de noviembre en C Art Media de Buenos Aires como parte del “XLOV 2026 LATAM TOUR II”. Los tickets ya se encuentran disponibles exclusivamente a través de Passline.
Con esta presentación, XLOV concretará su primer show frente al público argentino a poco más de un año de su debut y como parte de una gira que llevará su propuesta por diferentes países de Latinoamérica.