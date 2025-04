Costa vs. Viviana Canosa: la contundente respuesta de la humorista tras las polémicas acusaciones

El nombre de Costa quedó envuelto en el escándalo tras revelarse que estaría incluido en la polémica lista de celebridades mencionada por la picante periodista Viviana Canosa, durante su denuncia en los tribunales de Comodoro Py. La información, aún no confirmada oficialmente ha generado un verdadero revuelo mediático. Interceptada por la prensa, la comediante hizo algunas declaraciones en su defensa.

“Esto es un chisme, un falso testimonio. Es horrible. No hay plata que repare esto. No hay nada, y como no hay nada, es seguir alimentando esto y que se siga hablando de una mentira", explicó Costa a los periodistas que la estaban esperando en la calle.

Mientras su nombre circula en los medios por su posible vinculación al caso de trata de menores denunciado por Viviana Canosa, Costa continuó: “Estoy muy mal, pasando un momento espantoso. El peor momento. Yo estoy muy mal, muy triste, muy quebrada y como no tengo nada bueno para decir de nadie no tengo ganas de seguir hablando".

Costa habló en Intrusos y se defendió de las acusaciones de Viviana Canosa

En sus declaraciones, el Costa fue más allá y denunció un claro ensañamiento sistemático contra la comunidad LGBTQI+, señalando: "Son los discursos de odio alimentados desde el poder. El daño es irreparable, que mi foto y mi nombre esté asociado a esto no tiene reparación y nadie después te pide perdón. Le destruís la vida a alguien gratis".

Para finalizar, la humorista mencionó que a pesar de la delicada situación en la que ha sido involucrada por la denuncia de Canosa, tiene el apoyo de su entorno. “Mis jefes me bancaron, me siguen dando laburo. Mis compañeros de la radio, de la tele, de la profesión... No hubo una sola persona que me dijera ‘sí, esto es así’”, expresó Costa