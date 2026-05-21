María Laura Santillán destapó la intimidad de su relación con Santo Biasatti: "Posiciones del Kama-sutra"

Durante años, Santo Biasatti y María Laura Santillán formaron una de las parejas televisivas más recordadas de la pantalla argentina. Al frente de los noticieros de El Trece, lograron construir una química que trascendió lo profesional y quedó grabada en la memoria de los televidentes.

Tiempo después de aquella etapa compartida, la periodista recordó cómo era trabajar todos los días junto al conductor y reveló algunas intimidades de esa convivencia televisiva durante una entrevista en Urbana Play .

"Lo quiero mucho. Ahora tenemos una amistad telefónica porque es muy vago... Estuve 14 años con él a mi lado, o yo al lado de él mejor dicho. Desde las posiciones del Kama-sutra, era muy gracioso", comentó la conductora, al describir la relación que mantenían detrás de cámara.

A lo largo de la charla, la comunicadora también habló del perfil reservado de Biasatti y de ciertos aspectos de su personalidad que pocas personas conocen. Según contó, más allá de la seriedad que transmitía al aire, en la intimidad del trabajo tenía un humor muy particular.

Santo Biasatti y María Laura Santillán La comunicadora afirmó que sabía cómo hacerlo reir a su colega.

"Me sigue diciendo 'nena', que es lo mejor que tiene nuestra relación. Me trata de usted. Se sabe muy poco de él; se sabe todos los matrimonios que tuvo, la cantidad de hijos que tiene. Eso si no te lo imaginas, es divertidísimo, es lo más", reveló Satillán.

Además, recordó los momentos compartidos fuera del estudio junto a otros compañeros del canal y destacó el costado más relajado del periodista. "Era muy gracioso, muy divertido, lo más divertido era cuando estaba Hendler en la mesa, íbamos a comer", contó la periodista.

María Laura Santillán explicó que ella conocía perfectamente la manera de hacerlo reír antes de salir al aire, aunque todo cambiaba apenas comenzaba el noticiero. "Los chistes ahí los hacía él, salvo algunas veces que yo tenía algunas cositas que a él lo hacían reír mucho; que se yo, le hablaba al monitor, le decía cosas de la gente que estaba hablando, nada que sorprenda, pero yo sabía cómo hacerlo reír. Pero después, su cara, se convertía en una estatua", comentó la comunicadora.