Revelan el tratamiento que los médicos le están realizando a Chiche Gelblung: todos los detalles
El periodista Federico Flowers compartió nueva información luego de que Chiche Gelblung fue internado por problemas respiratorios.
La salud de Chiche Gelblung vuelve a generar preocupación luego de que se confirmó una nueva internación en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. La noticia se dio a conocer en la mañana del martes y con el correr de las horas se fueron conociendo más detalles sobre su estado y sobre el tratamiento que le están realizando.
Según lo expresado en C5N, el periodista fue internado debido a un cuadro respiratorio complejo. La noticia causa inquietud, ya que Chiche ya había atravesado varios problemas de salud durante 2026: "Es un duro de domar a la hora de tener que dejarlo en la casa".
Federico Flowers, periodista de espectáculos, reveló que habló con el entorno de Gelblung y decidió revelar el tratamiento que los médicos optaron por comenzar para darle batalla a los problemas respiratorios y, además, contó cómo se encuentra el comunicador.
El tratamiento que se le está realizando a Chiche Gelblung
"Ampliamos un poco la información respecto a esta internación que nos sorprendió de Chiche Gelblung. Estoy hablando con gente cercana a él", comenzó diciendo en El Observador. También destacó que le expresaron que "está muy cansado y no afloja, tiene una tos tremenda y siempre está desabrigado".
Desde el círculo íntimo del periodista confirmaron que "es un paciente muy difícil y está con oxigenoterapia en este momento". Por otro lado, en Intrusos, comentaron que por el momento no habrá parte médico oficial, a diferencia de lo sucedido con Mirtha Legrand, donde las autoridades del Mater Dei se expresaron mediante un comunicado.
Qué es la oxigenoterapia, el tratamiento que le realizan a Chiche Gelblung
La terapia con oxígeno es un tratamiento que le entrega oxígeno adicional para respirar. También se le llama oxígeno suplementario. Algunas personas solo la necesitan por un corto período de tiempo. Otros necesitan oxigenoterapia a largo plazo, explica el sitio especializado Medline Plus.
Chiche Gelblung está siendo sometido a este tratamiento para poder sortear este nuevo problema de salud y así poder salir de alta y seguir con su vida. Por el momento se mantiene cierto hermetismo y es monitoreado constantemente por el equipo médico del nosocomio en el que también se encuentra Mirtha Legrand.