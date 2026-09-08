Revelan el tratamiento que los médicos le están realizando a Chiche Gelblung: todos los detalles

La salud de Chiche Gelblung vuelve a generar preocupación luego de que se confirmó una nueva internación en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. La noticia se dio a conocer en la mañana del martes y con el correr de las horas se fueron conociendo más detalles sobre su estado y sobre el tratamiento que le están realizando.

Según lo expresado en C5N, el periodista fue internado debido a un cuadro respiratorio complejo. La noticia causa inquietud, ya que Chiche ya había atravesado varios problemas de salud durante 2026: "Es un duro de domar a la hora de tener que dejarlo en la casa".

Federico Flowers, periodista de espectáculos, reveló que habló con el entorno de Gelblung y decidió revelar el tratamiento que los médicos optaron por comenzar para darle batalla a los problemas respiratorios y, además, contó cómo se encuentra el comunicador.

El tratamiento que se le está realizando a Chiche Gelblung "Ampliamos un poco la información respecto a esta internación que nos sorprendió de Chiche Gelblung. Estoy hablando con gente cercana a él", comenzó diciendo en El Observador. También destacó que le expresaron que "está muy cansado y no afloja, tiene una tos tremenda y siempre está desabrigado".

Novedades sobre la salud de Chiche Gelblung. X / @fedeflowersok. Desde el círculo íntimo del periodista confirmaron que "es un paciente muy difícil y está con oxigenoterapia en este momento". Por otro lado, en Intrusos, comentaron que por el momento no habrá parte médico oficial, a diferencia de lo sucedido con Mirtha Legrand, donde las autoridades del Mater Dei se expresaron mediante un comunicado.