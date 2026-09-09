Chiche Gelblung y su entrevista a Yiya Murano: "Soy inocente, no he matado, no soy una asesina"

Tras la muerte de Chiche, se revive uno de los momentos más impactantes de la televisión argentina en su programa "Memoria", donde Yiya Murano proclamó su inocencia.

Este miércoles falleció a los 82 años Samuel "Chiche" Gelblung, un referente indiscutido de la prensa escrita, la radio y la televisión nacional. La noticia fue confirmada por su entorno familiar, luego de que el conductor permaneciera internado durante más de 24 horas en el Sanatorio Mater Dei.

A lo largo de su extensa carrera, Gelblung marcó una época con su estilo incisivo, el tratamiento de los hechos policiales y una puesta en escena caracterizada por el impacto mediático.

"La envenenadora de Monserrat": un cruce histórico en la pantalla chica Archivo Dentro del extenso archivo del programa Memoria, uno de los capítulos más recordados por la audiencia fue el mano a mano que mantuvo con María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano, conocida popularmente como Yiya Murano.

Acusada y condenada por haber asesinado a tres amigas mediante el suministro de cianuro en masitas finas durante la hora del té para saldar deudas económicas, Murano fue calificada por el propio periodista durante la apertura de la emisión: “Si es verdad lo que dice la Justicia y por lo que la condenaron, la señora sería la primera asesina serial de la historia. Ella está acá hoy con nosotros”. — Chiche Gelblung, al presentar a Yiya Murano en la pantalla de televisión.

Durante la entrevista, caracterizada por un intenso intercambio de preguntas y respuestas sobre los crímenes cometidos a fines de los años 70, la acusada miró fijamente a la cámara para ratificar su postura frente al conductor y la audiencia. “Soy inocente, señor Gelblung, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina”, afirmó categóricamente durante la transmisión.