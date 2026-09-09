Premios Carlos: los cambios que tendrá el reglamento esta temporada teatral 2027 en Carlos Paz

Villa Carlos Paz ya tiene fecha para uno de los acontecimientos centrales de su temporada teatral 2027 . Los Premios Carlos se entregarán el lunes 1º de febrero , según se anunció este miércoles durante una conferencia de prensa en la que también se presentó el nuevo reglamento que se aplicará el próximo verano.

El galardón oficial de la ciudad busca reconocer a los espectáculos y artistas que eligen Carlos Paz para hacer temporada. En ese marco, se conoció en las últimas horas la actualización de las condiciones de participación incorpora modificaciones en la cantidad de funciones, los plazos de estreno y las categorías que podrán ser evaluadas.

Uno de los principales cambios establece que los espectáculos deberán realizar dos funciones por semana, en días diferentes, durante el mes de enero. Además, deberá existir una diferencia mínima de 12 horas entre una función y otra. De esta forma, se deja atrás la condición presentada el año pasado de ambas funciones podrían tomarse en horario principal y trasnoche del mismo día.

La reglamentación también fija como requisito que las obras se mantengan en cartelera durante todo el mes de enero , hasta el día de la ceremonia de premiación. El estreno podrá realizarse en diciembre o en enero, pero como máximo hasta el 7 de enero.

De esta manera, quedarán fuera de competencia las propuestas que se presenten solamente una vez por semana o que no cumplan con la continuidad exigida. También será indispensable que el espectáculo se desarrolle en un espacio con la habilitación municipal correspondiente, dentro del ejido de Villa Carlos Paz.

Nuevas categorías llegan al Premio Carlos

Entre las novedades del reglamento se incorpora el rubro “Espectáculo de streaming”, pensado para propuestas que combinan la transmisión digital con una presentación frente al público.

Según se explicó durante la conferencia, no se trata de una transmisión realizada desde un estudio sin espectadores, sino de un espectáculo que se lleve a cabo en una sala habilitada, con acceso del público. La categoría busca contemplar las nuevas formas de producción y entretenimiento que también llegan a los escenarios.

El jurado evaluará a cada propuesta dentro de la categoría en la que se inscriba. Además, tendrá la posibilidad de considerar situaciones particulares cuando un espectáculo no tenga competidores directos en su rubro.

18 categorías y una ficha técnica obligatoria

El nuevo reglamento contempla 18 rubros o categorías disponibles para la inscripción. Los productores deberán completar una ficha técnica obligatoria, que podrá descargarse a partir de los próximos días desde la página oficial de Turismo de Villa Carlos Paz: www.villacarlospaz.tur.ar.

La documentación estará disponible hacia fines de septiembre, de acuerdo con lo informado durante la rueda de prensa, para que los espectáculos puedan conocer con anticipación las condiciones de participación.

Otro de los puntos aclarados durante la presentación fue el mecanismo de evaluación. El jurado podrá asistir a las funciones a partir de la tercera presentación, contando el estreno como la primera, aunque también podrá hacerlo antes si la producción lo autoriza.

La organización explicó que se busca garantizar que todos los espectáculos sean vistos y que las decisiones se tomen con la mayor amplitud posible. Para eso, el jurado podrá dividirse en grupos cuando las fechas o los horarios no permitan la presencia de todos sus integrantes.

También se evalúa sumar algunos jurados más para la próxima edición. Durante la conferencia, el director de Cultura municipal Fernando Barrera, junto a integrantes del jurado, remarcó la importancia de que el galardón represente a la ciudad y a su movimiento teatral.

Con la fecha ya confirmada y las nuevas condiciones de participación en marcha, los Premios Carlos 2027 comienzan a tomar forma. La próxima temporada tendrá así un reglamento actualizado, nuevas categorías y un calendario que apunta a ordenar con anticipación la evaluación de los espectáculos.