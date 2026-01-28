Se conocieron todos los nominados a los Premios Carlos 2026: cómo quedaron las ternas
El jurado recorrió cada una de las salas para puntuar las diversas propuestas teatrales de esta temporada en Villa Carlos Paz.
La cuenta regresiva para la entrega de galardones más importante de la temporada serrana ha comenzado. El jurado de los Premios Carlos 2026 reveló las nominaciones tras semanas de evaluación de las más de 50 obras en cartelera.
Los premios se llevarán a cabo el próximo lunes 2 de febrero, y tendrán lugar en el Hotel Eleton.
Todos los nominados a los Premios Carlos 2026
MEJOR SONIDO
- UN CACHO DE MI VIDA
- ÉPICO LEGENDARIO
- SOY MESTIZA
- NANCY ANKA, ÍNTIMO
MEJOR LIBRO
- NI MEDIA PALABRA
- ES COMPLICADO
- SUEÑO DE UNA NOCHE ROCK
- FILOMENA MARTURANO
- EL CUARTO DE VERÓNICA
MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL
- SUPER CACHORROS: EL PODER DE LA IMAGINACIÓN
- CHAU SEÑOR MIEDO
- VIAJE JURÁSICO 2
- LAS K-POP VS BRAINROTS
MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL
- YA SUENA BANDIN
- MONSTER BUU BAND
- CUENTOS Y CANCIONES DE MARIA ELENA WALSH
- EL SHOW DE SOFY
- VERANO CON SOLCITO
- GUARDIANES DE SUEÑOS
ESPECTÁCULO A LA GORRA
- MANOS QUE HABLAN
- EL CIRCO DE LUZ
- EL EXPERIMENTO DE LA SEMANA BLANCA
MEJOR LABOR HUMORÍSTICA en espectáculo
- AGUSTÍN SOUZA – COCODRILO, EL GRAN SHOW
- ANDRÉS TERUEL – TRUM MALAMBO
- ALEJANDRO DIAGOSTINO – SOY MESTIZA
- ZAUL SHOWMAN – CHORIANDO AL FUTURO
MEJOR ESPECTÁCULO HUMORISTICO
- FLORIGONAL
- PIRULO EN EL AIRE
- CIRCO MARISKO, MONOARGENTUM
- CAOS DE RISA
- CHORIANDO AL FUTURO
MEJOR SHOW MUSICAL
- NOCHE DEL CUARTETO
- SOY MESTIZA
- NANCY ANKA, ÍNTIMO
- UN CACHO DE MI VIDA
MEJOR CANTANTE FEMENINA
- ELENA GUARNER – UN CACHO DE MI VIDA
- NANCY ANKA – NANCY ANKA, ÍNTIMO
- MARIANA CLEMENCEAU – SOY MESTIZA
- NATALIA ROQUES – COCODRILO, EL GRAN SHOW
- ELIANNA – KANTARSIS
MEJOR CANTANTE MASCULINO
- JONATAN BISOTTO – TRUM MALAMBO
- DANIEL CAMINOS – PEÑALMA
- MARCELO TEJEDA – KANTARSIS
- GABRIEL POLIDORO – CANTAME UNA HISTORIA
- MARCELO IRIPINO – UN CACHO DE MI VIDA
- MARCELO SANTOS – SOLO TANGO
MEJOR SHOW HUMORÍSTICO-MUSICAL
- CANTAME UNA HISTORIA
- SOY MESTIZA
- QUE CACHO DE SHOW
- TRUM MALAMBO
MEJOR DISEÑO ESCENOGRAFICO
- CORTO-CIRCUITO
- SUSPENDAN LA BODA, LA MAGIA CONTINÚA
- NI MEDIA PALABRA
MEJOR ESCENOGRAFÍA VIRTUAL
- MAGNYFICO SHOW, LA LEYENDA CONTINUA
- SOY MESTIZA
- ÉPICO LEGENDARIO
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- MARIANO MARTINEZ – NI MEDIA PALABRA
- ADRIAN LAZARE – EL CUARTO DE VERONICA
- SEBASTIÁN ALMADA – CORTO-CIRCUITO
- BICHO GÓMEZ – NI MEDIA PALABRA
- ROLY SERRANO – SUSPENDAN LA BODA, LA MAGIA CONTINUA
- HECTOR PAZOS – FELICES LOS 4
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- VIVIANA SACCONE – CORTO-CIRCUITO
- ΤΑΝΙΑ MARIONI – EL CUARTO DE VERONICA
- ELISA ANCHINO – FILOMENA MARTURANO
MEJOR HUMORISTA
- FERNANDO PAILOS – CAOS DE RISA
- CARLA DOGLIANI – CAOS DE RISA
- GLADYS FLORIMONTE – FLORIGONAL
- SERGIO GONAL – FLORIGONAL
- CACHO BUENAVENTURA – QUE CACHO DE SHOW
- MIGUEL MARTÍN – CHORIANDO AL FUTURO
- CAMILO NICOLAS – ES POR AHÍ
MEJOR DISEÑO DE ILUMINACIÓN
- SUSPENDAN LA BODA, LA MAGIA CONTINUA
- EPICO LEGENDARIO
- SOY MESTIZA
- TRUM MALAMBO
MEJOR VESTUARIO
- SOY MESTIZA
- TRUM MALAMBO
- ARGENTINOS HASTA LA MUERTE
CARLOS 2026 al Espectáculo Cordobés
- PIRULO EN EL AIRE
- FILOMENA MARTURANO
- CUERVO, EL LÍMITE ES EL AGUA
- LA NOCHE DEL CUARTETO
MEJOR DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULO
- CHACHO GARABAL – SUEÑO DE UNA NOCHE DE ROCK
- ANGEL CARABAJAL – SOY MESTIZA
- FACUNDO LENCINA – TRUM MALAMBO
- WILLY MAGIA Y MAGO MATUS – ÉPICO LEGENDARIO
MEJOR DIRECCIÓN TEATRAL
- DIEGO RAMOS – CORTO-CIRCUITO
- ADRIAN LAZARE – EL CUARTO DE VERONICA
- ERNESTO MEDELA – ES COMPLICADO
- NICOLAS CABRE / ROCIO PARDO – NI MEDIA PALABRA
- EVA HALAC – SUSPENDAN LA BODA, LA MAGIA CONTINUA
MEJOR CUERPO DE BAILE
- SUEÑO DE UNA NOCHE DE ROCK
- TRUM MALAMBO
- SOY MESTIZA
MEJOR EJECUCIÓN MUSICAL EN VIVO
- SOLO TANGO
- SOY MESTIZA
- UN CACHO DE MI VIDA
- SANDRO EL HOMENAJE
MEJOR ACTUACION MASCULINA en Infantil
- DIEGO CABAÑA – VIAJE JURÁSICO 2
- JULIAN PUCHETA – CUENTOS Y CANCIONES DE MARIA ELENA WALSH
- FACUNDO MASSUCO – CUENTOS Y CANCIONES DE MARIA ELENA WALSH
- MAXIMO GIRARDI – CHAU SEÑOR MIEDO
MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA en Infantil
- FLORENCIA LISERRE – MONSTER BUU BAND
- VALENTINA OTERO – VIAJE JURÁSICO 2
- CATALINA BLANCO – SUPER CACHORROS: EL PODER DE LA IMAGINACIÓN
- MAITE VALDÉS – CUENTOS Y CANCIONES DE MARIA ELENA WALSH
- FLAVIA PEREDA – CUENTOS Y CANCIONES DE MARIA ELENA WALSH
- AGOSTINA BECCO – MONSTER BUU BAND
MEJOR ACTOR TRANSFORMISTA
- JAVIER HONG – CON RISAS VIVIR
- PABLO REY – MAGNYFICO SHOW, LA LEYENDA CONTINUA
- MIAMI GLAM – CON RISAS VIVIR
MEJOR ESPECTÁCULO DE VARIETE
- cOCODRILO, EL GRAN SHOW
- MAGNYFICO SHOW, LA LEYENDA CONTINUA
- CON RISAS VIVIR
MEJOR ATRACCIÓN EN ESPECTACULO
- MATIAS RAMIREZ – QUE CACHO DE SHOW
- THIAGO REY – MAGNYFICO SHOW, LA LEYENDA CONTINUA
- JULIETA POGGIO – CORTO-CICUITO
- MAGO RAFFER – QUE CACHO DE SHOW
- NACHO CASTAÑARES – SUSPENDAN LA BODA, LA MAGIA CONTINUA
MEJOR BAILARÍN
- FACUNDO LENCINA – TRUM MALAMBO
- JAVIER LEIVA – SOΥ MESTIZA
- EMILIANO LUNA – SOY MESTIZA
MEJOR BAILARINA
- CONSTANZA URQUIZA – TRUM MALAMBO
- BELÉN MEDINA – TRUM MALAMBO
- CYNTHIA CAMPANO – SOY MESTIZA
MEJOR COMEDIA
- FELICES LOS 4
- SUSPENDAN LA BODA, LA MAGIA CONTINUA
- CORTO-CIRCUITO
- NI MEDIA PALABRA
MEJOR COMEDIA DRAMÁTICA
- ES COMPLICADO
- ROTOS DE AMOR
- FILOMENA MATURANO
REVELACIÓN DE LA TEMPORADA
- ANA PAULA BULJUBASICH – CORTO-CIRCUITO
- PABLITO CASTILLO – LA RISA QUE ME PARIÓ
- THIAGO ABREGU – LA NOCHE DEL CUARTETO
- MAXIMO GIRARDI – CHAU SEÑOR MIEDO
MEJOR ACTOR
- JULIÁN PUCHETA – SUEÑO DE UNA NOCHE DE ROCK
- FABIO ASTE – EL CUARTO DE VERONICA
- PABLO ALARCÓN – ES COMPLICADO
- NICOLAS CABRÉ – NI MEDIA PALABRA
- PEDRO ALFONSO – CORTO-CICUITO
- ALEJANDRO MÜLLER – FELICES LOS 4
MEJOR ACTRIZ
- SILVIA KUTIKA – EL CUARTO DE VERONICA
- BETINA CAPETILLO – FELICES LOS 4
- CLARIBEL MEDINA – ES COMPLICADO
- NAZARENA VELEZ – SUSPENDAN LA BODA, LA MAGIA CONTINUA
- STEFANI CURRÓ – FILOMENA MARTURANO
MEJOR PRODUCCIÓN
- VERONICA VAIRA / PARDO PRODUCCIONES
- GALAXIAS CREATIVAS
- ANGEL CARABAJAL, PUNT VERMELL, LETONA PRODUCCIONES
- PARDO PRODUCCIONES