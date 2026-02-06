"Trum Malambo" sale a la calle con cinco Premios Carlos para convocar al público a ver su show

El equipo del espectáculo "Trum Malambo " atraviesa uno de los momentos más felices desde su debut en Villa Carlos Paz . Tras consagrarse como uno de los grandes ganadores de los Premios Carlos 2026, el elenco decidió celebrar a su manera: recorriendo el centro de la ciudad, mostrando los galardones e invitando cara a cara al público a disfrutar del espectáculo en el Teatro Libertad.

La postal se repite durante estos días en la peatonal : bailarines, artistas y productores dialogando con vecinos y turistas, contando la historia del show y exhibiendo con orgullo las estatuillas que ratifican el crecimiento sostenido de una propuesta que comenzó en escenarios pequeños y hoy ocupa un lugar destacado en la cartelera teatral.

En la gala realizada en el Hotel Eleton el lunes pasado, "Trum Malambo" obtuvo cinco premios, entre ellos, el Carlos de Plata 2026. Además, se alzó con los galardones por Mejor show humorístico-musical, Mejor cuerpo de baile, Mejor dirección de espectáculo para Facundo Lencinas, Mejor labor humorística en espectáculo para Andrés Teruel y Mejor bailarina para Constanza Urquiza.

Al momento de otorgar el Carlos de Plata, el jurado fundamentó la elección destacando el recorrido y la calidad artística del espectáculo. “Por la exquisita labor y la calidad artística desarrollada, uniendo estética y despliegue de talentos que jerarquizan esta temporada, el jurado otorga el Carlos de Plata 2026 a Trum Malambo”, indicó el locutor previo a develar el anteúltimo premio, ese que vendría antes del de Oro que este año se llevó el show "Soy mestiza".

El anuncio estuvo atravesado por la emoción y el reconocimiento al esfuerzo de años. Es que el show atraviesa su cuarta temporada, todas en Villa Carlos Paz, y fue creciendo año a año, sumando nominaciones y mejorando la apuesta artística, desde escenarios pequeños hasta consolidarse hoy en el Teatro Libertad.

Del sueño a la realidad

La productora Verónica Vaira expresó la dimensión de este logro, señalando: “Uno siempre sueña con mejorar, pero sinceramente no esperábamos esto. Este fue un verano muy potente y el reconocimiento llegó en rubros que tienen que ver con talento puro”.

"Trum Malambo" sale a la calle con cinco Premios Carlos para convocar al público a ver su show

Vaira remarcó además el carácter independiente del proyecto. “No tenemos grandes estructuras ni sponsors. Cada logro es el resultado de trabajo, constancia y de un equipo humano que deja todo en cada función”, expresó.

De hecho, desde su debut a principios de enero, el elenco volvió a la Peatonal con una cartilla en mano, invitando a la gente a disfrutar del show, contando de qué se trata, haciendo alguna promoción para que nadie deje de disfrutar del talento de este elenco arriba del escenario. Y, a pesar de llevarse en la velada del lunes cinco estatuillas de las 11 nominaciones en las que competían, al día siguiente sus artistas volvieron a la calle, con la misma humildad, pero esta vez, con sus estatuillas en la mano.

Malambo, humor y una puesta visual de alto impacto

Por su parte, el humorista Andrés Teruel, ganador del Carlos por su labor en el espectáculo, destacó el vínculo directo con la gente: “No somos famosos, pero el público nos elige. Que hoy nos vean en la calle con los premios, se acerquen y pregunten por el show es algo maravilloso”.

Al mismo tiempo, se mostró feliz por haberse integrado al elenco esta temporada, trayendo por primera vez pasajes de humor a este espectáculo que se destaca por reivindicar el folklore estilizado y la argentinidad.

"Trum Malambo" fusiona malambo, destreza, humor y una puesta visual de alto impacto. Cuenta con la producción general de Verónica Vaira junto a Pardo Producciones, la dirección de Facundo Lencinas, un destacado cuerpo de baile, el humor de Andrés Teruel y la voz de Jonatan Bisotto.

Las funciones se realizan en el Teatro Libertad, de miércoles a domingo a las 23.45, hasta fines del mes de febrero. Las entradas están disponibles en boletería y a través de Autoentrada.

Premios en mano, emoción a flor de piel y una historia de crecimiento sostenido, "Trum Malambo" invita a vivir en escena el espectáculo que el jurado consagró como uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026 en Villa Carlos Paz.