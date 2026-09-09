La insólita confesión de Mario Pergolini sobre Susana Giménez que descolocó a todos

Mario Pergolini volvió a hablar sobre su histórica tensión con Susana Giménez y dejó una curiosa confesión sobre la posibilidad de reencontrarse con la diva. El conductor ya había reconocido sus intenciones de dejar atrás el enfrentamiento y, esta vez, durante una charla con Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto en Otro Día Perdido, imaginó cómo podría concretarse ese acercamiento.

La conversación comenzó cuando el periodista quiso saber si Rada había tenido la posibilidad de conversar con la diva durante un evento en el que coincidieron. El humorista explicó que apenas habían intercambiado un saludo a la distancia. A partir de ese comentario, el conductor empezó a pensar en una posible manera de acercarse a la diva y hasta planteó la posibilidad de ir personalmente a su casa para pedirle disculpas: "¿Ustedes qué dicen, que debería ir un día y tocar el timbre con masitas?".

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre Susana Giménez La idea de visitar a Susana generó distintas reacciones en el estudio, pero Pergolini rápidamente reveló qué es lo que más le preocupa de ese eventual encuentro. Con su habitual tono irónico, imaginó la posibilidad de que la conductora no lo recibiera precisamente con los brazos abiertos. "Yo tengo miedo que abra la puerta y haga como una diva y me haga: '¡Paf!'", lanzó el comunicador, mientras simulaba una posible cachetada.

Lejos de dejarlo pasar, Aristarán le recomendó que, si realmente quería recomponer el vínculo, debía afrontar la situación incluso si la recepción no era la esperada. Pergolini, sin embargo, volvió a bromear con las consecuencias de tocar el timbre de la casa de Susana: "Y ahora que lo dijimos le acabo de abrir la puerta y me pega dos cachetazos. No voy ni en pedo".

El periodista habló de Susana Giménez. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La charla continuó con distintas propuestas para concretar el encuentro. Evelyn Botto sugirió que la visita fuera completamente inesperada, lo que llevó al conductor a analizar si sería mejor presentarse solo o acompañado. El conductor incluso contempló la posibilidad de ir junto a su esposa o sus hijos, aunque Rada insistió en que debía animarse a hacerlo por su cuenta.