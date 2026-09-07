Soledad Silveyra fue internada luego de un accidente doméstico: qué se sabe sobre su salud

En LAM confirmaron que Soledad Silveyra tuvo que ser hospitalizada en las últimas horas y revelaron los detalles.

En medio de la preocupación por la salud de Mirtha Legrand, confirmaron que Soledad Silveyra también tuvo que ser internada en las últimas horas. La hospitalización ocurrió luego de un accidente que tuvo en su casa y Pepe Ochoa reveló en LAM todos los detalles sobre la dramática situación.

"Quiero contar que Soledad Silveyra está internada, tuvo un accidente ayer en su casa y se quebró la cadera", comenzó diciendo el periodista en el programa de Ángel de Brito que se emite por canal América. El panelista contó que, al enterarse de la situación, se contactó rápidamente con los hijos de la actriz.

Soledad Silveyra fue internada y revelaron detalles "Ayer tuvo el accidente, se cayó y tiene una fisura en la cadera. Estaba sola en su casa, llamó a su hijo Facundo, que fue a socorrerla y la internaron en el sanatorio Otamendi", comentó Pepe Ochoa. Otro de sus hijos le confirmó que está en el cuarto del hospital y ya se quiere ir.

Soledad Silveyra sufrió un accidente doméstico y tuvo que ser internada. Captura de video / América TV. La artista podría ser dada de alta el martes, según lo expresado por el círculo familiar, quienes también aseguraron que está bien de ánimo, que no necesitará operación, pero que tendrá un reposo largo para que pueda recuperarse de la mejor manera.

Qué es la troncanteritis, el problema de salud que padece Soledad Silveyra En diferentes entrevistas, Soledad Silveyra ha revelado que padece trocanteritis y que esto le provoca un fuerte dolor. El doctor Capuya comentó de qué se trata este problema de salud: "Este es el fémur, que es el hueso más largo que tiene el ser humano. Tiene una saliencia que es el trocánter. Acá se insertan determinados tendones", señaló sobre la zona que la artista tiene afectada.