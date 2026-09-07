La hija de Guillermo Francella protagonizó un insólito momento en Luzu TV y se hizo viral: "Catando colitas"

En una nueva mañana en Antes Que Nadie, el ciclo de streaming de Luzu TV, Yoyi Francella se convirtió en la protagonista indiscutida de un momento que no tardó en volverse viral en las redes sociales. ¿La consigna? Reconocer a sus compañeros de equipo de una manera particular: palpando sus glúteos con los ojos completamente vendados.

La propuesta desató las risas instantáneas en el estudio. Mientras el equipo debatía quiénes debían someterse a la evaluación de Yoyi, Diego Leuco le puso picante a la previa del juego: "Yo te digo algo, con un cul* que reconozcas ya para mí es mágico. No es normal". Acto seguido, a la hija de Guillermo Francella le vendaron los ojos y le pusieron música a todo volumen para asegurar que no hubiera ningún tipo de trampa.

El momento que se hizo viral Al intentar ubicar al primer compañero totalmente a ciegas, la actriz calculó mal la altura y la posición, generando un estallido en la mesa. "¡No, solo culit*! Ahora se está tocando el paquete, gorda", le gritaron. Yoyi, un poco indignada por la desorientación, frenó todo: "Paren, la conch* de la madre... pónganme la mano o algo porque no veo y no sé dónde apoyar". A pesar del percance, no dudó un segundo y reconoció al instante a "Tomi".

El segundo turno fue para "el Trelo", conocido como Trinche. Yoyi procedió a palpar y, guiándose por la risa del participante, lo sacó al toque. "Desolador, eh. Desolador presente... No me gustó tocarte así, Trelo, perdón", bromeó la conductora tras sumar su segundo acierto.