A sacar el paraguas: llegan 3 días de lluvias, nevadas y mucho frío a Mendoza.

Mendoza se prepara para un cambio drástico en el tiempo. Tras días agradables, el ingreso de aire frío traerá consigo lluvias, lloviznas y nevadas en diversos sectores de la provincia, extendiéndose por tres jornadas consecutivas.

Las primeras precipitaciones se manifestarán el jueves por la noche en zonas de cordillera y departamentos del sur, con lluvias y nevadas en las alturas. Sin embargo, el fenómeno se generalizará a partir del viernes.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , el viernes habrá cielo mayormente nublado y un marcado descenso de la temperatura, con una máxima de 17° y una mínima de 7°. Se esperan vientos moderados del sector sur.

Durante el viernes, las lluvias se concentrarán en el Valle de Uco y continuarán las nevadas en cordillera. En el Gran Mendoza, las precipitaciones serían más débiles y se prevén recién hacia la noche.

En Malargüe, San Rafael y General Alvear hay alerta meteorológica por las lluvias, esto adelantó el SMN: "El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual. La precipitación será en forma de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas".

El frío será protagonista en Mendoza durante el fin de semana, con máximas de apenas 5° el sábado y el domingo. Alf Ponce Mercado / MDZ

El sábado será el día más frío y lluvioso

El sábado se va registrar un panorama más invernal, con cielo mayormente nublado y frío. La máxima será de apenas 5° y la mínima rondará los 1°. Se anticipan vientos moderados del sur durante la madrugada.

Las lluvias y lloviznas se extenderán a gran parte de la provincia, con posibilidad de nevadas en algunos sectores del llano y el este. En cordillera, las nevadas persistirán.

Las precipitaciones seguirán durante el domingo

El domingo continuará el tiempo frío y mayormente nublado. La temperatura prácticamente no mostrará recuperación: se espera una máxima de 5° y una mínima de 0°. Durante la mañana todavía habrá lluvias, lloviznas y posibles nevadas en sectores del llano, aunque las condiciones comenzarían a mejorar hacia la tarde. En la cordillera mendocina seguirán las nevadas, mientras que los vientos serán leves y provenientes del noreste.