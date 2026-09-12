Momi Giardina y Juli Castro debutaron juntas en el regreso de "La Llamada": todas las fotos de la noche

“La Llamada” regresó a Buenos Aires con un elenco renovado y un encuentro especial sobre el escenario: Momi Giardina debutó junto a su hija Juli Castro. El musical creado por Javier Ambrossi y Javier Calvo inició su temporada de 12 funciones en el Teatro Astros , bajo la dirección de Juanse Rausch.

El estreno también contó con la presencia de figuras como Santi Talledo y Gabriel Corrado , mientras que Valeria Lynch cerró la función con sus grandes éxitos .

Después de sus temporadas en Buenos Aires y Mar del Plata, el musical de Los Javis volvió a calle Corrientes para una serie limitada de 12 funciones en el Teatro Astros . La historia aborda la fe, los vínculos y el descubrimiento personal a través de una combinación de humor, música, espiritualidad y transformación.

La nueva formación está integrada por Leti Siciliani, Evitta Luna, Juli Castro, Momi Giardina y César “Banana” Pueyrredón . Para Giardina y Castro, esta versión marca además la primera oportunidad en la que madre e hija comparten un escenario.

Uno de los componentes centrales de la propuesta es la música en vivo. El repertorio reúne canciones originales de la obra, temas de Whitney Houston , el pop de Six Sex , canciones litúrgicas y “Cuando amas a alguien”, de César “Banana” Pueyrredón, incorporado especialmente para la versión argentina. La dirección está nuevamente en manos de Juanse Rausch , autor y director de “Saraos Uranistas” y “Las Adoro”.

El musical con el que Los Javis comenzaron su recorrido

“La Llamada” fue la ópera prima de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis. Después de este proyecto, los realizadores españoles desarrollaron producciones como “Paquita Salas”, “Veneno” y “La Mesías”. Según la información de la producción, su recorrido más reciente incluye el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes por la película “La bola negra”.

Ahora, la obra que marcó el comienzo de su trabajo conjunto volvió a Buenos Aires con una nueva formación y una temporada limitada.

Cuándo y dónde ver La Llamada

“La Llamada” se presenta todos los miércoles a las 20:30 horas en el Teatro Astros, ubicado en Avenida Corrientes 746, Buenos Aires. La nueva temporada contempla únicamente 12 funciones. Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web del teatro o por la boletería.

Todas las fotos del reestreno de La Llamada

Santi Talledo en el regreso de "La Llamada". Gentileza

Gabriel Corrado estuvo presente en el reestreno del musical "La Llamada". Gentileza

Juli Castro y Momi Giardina debutaron juntas en el Teatro Astros. Gentileza

Valeria Lynch cerró la función con sus grandes éxitos. Gentileza

Ficha técnica: