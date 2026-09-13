Tras un sábado inestable, cómo está el paso a Chile este domingo

Luego de una jornada compleja por las condiciones climáticas, el paso a Chile se encuentra habilitado. Solicitan extrema precaución al momento de circular.

Este domingo, el paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, luego de un sábado con demoras y complicaciones en alta montaña debido a las condiciones climáticas. Solicitan extrema precaución al momento de circular.

Según el parte de transitabilidad, el camino que conecta Uspallata con el ingreso al Túnel Internacional se encuentra habilitado, advirtiendo sobre voladuras de nieve sobre la calzada y posibles formaciones de hielo en sectores de sombra.

A su vez, advierten que la transitabilidad puede variar acorde a la situación meteorológica en la zona, por lo que se recomienda mantenerse informado de manera permanente antes de comenzar el viaje. Se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria a lo largo de todo el recorrido.

El paso a Chile se encuentra habilitado este domingo. Osvaldo Valle El tiempo en alta montaña Luego de un sábado marcado por la inestabilidad, este domingo se espera una jornada con poca nubosidad y frío, con una temperatura máxima que alcanzará los -2° y una mínima que podría descender hasta los -18°.

Al momento, en las localidades de Las Cuevas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Uspallata se observa cielo despejado, con visibilidad normal y vientos moderados en algunos sectores.