"Con la nuestra": dinero, estafas y secretos detrás de la comedia que conquista al Paseo La Plaza

¿Qué somos capaces de hacer cuando sentimos que alguien se quedó con nuestro dinero? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición? ¿Es peor una estafa económica o una traición amorosa? Esas preguntas atraviesan Con la nuestra , la comedia escrita por Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem que llegó al Paseo La Plaza con un elenco estelar integrado por Marcelo De Bellis, Rafael Ferro, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá, Toto Kirzner y la propia Aruzzi .

La historia comienza cuando tres vecinas de un exclusivo country y el profesor de tenis del barrio irrumpen en la casa de Martín, un financista al que le entregaron dinero para una inversión que prometía volverlos millonarios. Creen que está de viaje, pero lo encuentran allí. A partir de ese momento aparecen mentiras, reproches, secretos y miserias que demuestran que el supuesto estafador no es el único personaje que tiene algo que ocultar.

La plata funciona como disparador, pero el conflicto va más allá. La obra habla de codicia, ambición, vínculos, despecho y de las reacciones que aparecen cuando una persona siente que perdió aquello que considera suyo. “No se salva nadie en esta selva. No hay santos”, resumió Gloria Carrá .

En diálogo con MDZ , sus protagonistas llevaron esas preguntas fuera del escenario. Hablaron de sus propias experiencias con el dinero, recordaron estafas que sufrieron, discutieron qué traición les resultaría más difícil de perdonar y revelaron algunas de las situaciones más insólitas que atravesaron por plata.

Con la nuestra, la comedia protagonizada por Marcelo De Bellis, Jorgelina Aruzzi, Toto Kirzner, Rafael Ferro, Gloria Carrá y Patricia “Pata” Echegoyen.

La idea comenzó durante Felicidades, cuando Adrián Suar les propuso a Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem escribir juntos. A partir de allí apareció el universo de las estafas y una pregunta que terminó estructurando la obra. “¿Quién es más estafador y más ambicioso? ¿El que hace la estafa o el que acepta para ganar más que los demás de los que van por derecha?”, planteó Menahem.

Los autores comenzaron a reunirse con Suar para trabajar sobre personajes, situaciones y posibles integrantes del elenco. Cuando tuvieron definida la historia, Aruzzi y Menahem avanzaron con la escritura. La intención fue utilizar el dinero como excusa para observar el comportamiento humano. “Con la nuestra”, además, les permitía jugar con una expresión instalada en la conversación argentina.

“Estamos hablando siempre de ‘con la nuestra’, de la corrupción de los políticos. Bueno, acá planteamos cómo somos los humanos con el dinero más allá de si es un cargo público”, explicó Menahem.

Para Aruzzi, el humor es la herramienta que permite abordar esos conflictos: “El humor es el conducto que nos hace zafar de situaciones horribles, dolorosas y contar historias que de otra manera serían muy trágicas”.

“Con la nuestra”, un “mantra argentino”

La expresión que da nombre a la obra generó distintas interpretaciones entre los protagonistas. “Es un mantra argentino”, definió Gloria Carrá. Rafael Ferro fue todavía más lejos: “Es algo muy porteño, casi como si fuera la bandera argentina, porque esté quien esté siempre hay un tema con la nuestra, con la tuya, la que se llevan, la que roban”.

La plata, los vínculos y el humor hacen a la historia de Con la nuestra. Gentileza

Carrá aclaró que la obra no aborda directamente la política. En cambio, el foco está puesto en “la codicia” y “la ambición humana”. Por su parte, Toto Kirzner lo explicó como una representación del comportamiento que puede aparecer frente a una situación crítica relacionada con el dinero: “Todos vamos al mismo fango a tratar de pelear por lo nuestro”.

Patricia Echegoyen coincidió en separar el título de una lectura estrictamente política. Para ella, la expresión permite preguntarse “qué nos pasa a nosotros, las personas, cuando se nos toca el bolsillo, cómo saltamos, cómo reaccionamos y de qué somos capaces de hacer”.

Gloria Carrá y Toto Kirzner contaron las estafas que sufrieron

Las preguntas de la obra encontraron rápidamente ejemplos en las vidas de los propios actores. Toto Kirzner contó que un amigo cercano le sacó una importante cantidad de dinero después de sostener durante un año una historia falsa sobre la situación que supuestamente atravesaba.

“Un muy amigo mío, que ya no lo es más, me cagó guita. Hablando mal y pronto, me cagó muchísimo dinero porque hace un año entero estuvo inventando que estaba en una situación de vida que no era tal”, relató.

Carrá también recordó una experiencia personal, aunque ocurrida tres décadas atrás. Mientras trabajaba en La Banda, había logrado ahorrar dinero y quería mudarse sola. Una tía le propuso entregarle esos ahorros. Su hermano intentó advertirla: “Yo no le daría la plata”. Pero ella eligió confiar y hacerlo de todas maneras.

Treinta años después, puede contar aquella experiencia desde otro lugar. Kirzner encontró una fórmula para explicarlo: “Tiempo más tragedia igual comedia”.

¿Qué es peor: una traición amorosa o económica?

El conflicto de Con la nuestra también permitió plantear una disyuntiva a Marcelo De Bellis y Patricia Echegoyen: si tuvieran que elegir, ¿qué sería más grave, una traición económica o una amorosa? Echegoyen no dudó en elegir la segunda. “Para mí es peor la emocional, lo afectivo, porque el dinero tiene como... todo tiene un precio. Pero si yo me entrego a una persona y confío, para mí es peor. No tiene precio, justamente, no tiene valor. Es incalculable”, explicó.

De Bellis inicialmente eligió la económica, aunque después cambió de posición en medio del intercambio con su compañera. “Como yo soy geminiano con ascendente en Géminis, opino exactamente igual”, bromeó. Más allá del humor, el actor destacó que esa contradicción también está presente en los personajes. Una persona puede creer que sabe exactamente cómo reaccionaría frente a determinada situación hasta que efectivamente tiene que atravesarla.

La particular relación de los actores con el dinero

Cuando la conversación pasó directamente a la plata, los entrevistados encontraron otro punto en común: la incertidumbre propia de su profesión. Echegoyen contó que no acostumbra a acumular dinero y que prefiere utilizarlo para experiencias o cosas que desea. “Está bueno tenerlo como un acompañante”, señaló.

De Bellis, por su parte, sostuvo que los actores mantienen una relación particular con la economía porque eligieron una profesión en la que pueden tener trabajo hoy y desconocer qué sucederá mañana. “Si somos actores, ya de antemano sabemos que hoy tenés trabajo, mañana no sabés”, explicó. En su caso, reconoció que con los años aprendió a prestarle más atención a la administración después de haber sido, según sus propias palabras, “un inconsciente total”.

Aruzzi también vinculó su manera de manejar el dinero con la profesión. Aseguró que no se considera ambiciosa ni especialmente buena administradora, aunque los períodos de inestabilidad laboral la volvieron ahorrativa y previsora. La paternidad, explicó Menahem, agregó otra variable. “Una cosa era cuando estábamos solos, entonces, bueno, hoy no se come, pero con una criatura es otra cosa”, señaló.

Las confesiones más insólitas del elenco por plata

En diálogo con MDZ, Echegoyen recordó que, al comienzo de su carrera y mientras necesitaba pagar el alquiler, la contrataron para actuar en una celebración y hacerse pasar por una novia despechada. Su trabajo consistía en irrumpir y montar un escándalo delante de los presentes. “Me contrataron como actriz y armé un escándalo. Era una joda, pero me acuerdo que me pagaron muy bien”, contó.

Ferro, en tanto, recordó que durante su participación en Sex recibió una propuesta para abrir una cuenta en OnlyFans y llegó a considerarla. Carrá siguió el juego y contó que con Aruzzi suelen bromear sobre cuánto dinero debería haber de por medio para aceptar determinadas propuestas. “Una valijita”, sugirió Ferro. “Un carry-on”, corrigió Kirzner. “Te hago lo que quieras, media hora”, remató Carrá.

“Solo por la guita no alcanza”

Para Aruzzi y Menahem, sin embargo, el dinero no alcanza para sostener un proyecto artístico. Cuando les preguntaron qué los lleva a aceptar un trabajo, ambos coincidieron en una palabra: “El riesgo”. Aruzzi sumó “lo nuevo” y “el desafío”, aunque reconoció que los motivos pueden cambiar. Algunas veces es un texto, otras la posibilidad de trabajar con determinadas personas y, en ciertos momentos, también la necesidad económica.

Con la nuestra llegó al Paseo la Plaza el 20 de agosto. Gentileza

“Hubo momentos donde no tenés plata y tenés que agarrar lo que viene. Es obvio, lo hemos hecho todos”, reconoció. Menahem también admitió que existen proyectos que aceptaron por dinero, pero marcó un límite: “Solo por la guita no alcanza. Algo tiene que haber en ese proyecto que te llame la atención”.

Dónde y cuándo ver la obra Con la nuestra

Con la nuestra se presenta de jueves a domingos en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA)). Las entradas ya están a la venta a través de Plateanet.