Hipersónica: la muestra gratuita que explora nuevas formas de escuchar el sonido

Sintetizadores, radioarte, voces del pop transformadas en tiempo real, paisajes sonoros de la Patagonia y hasta una memoria artificial del Riachuelo creada con inteligencia artificial forman parte de Hipersónica , un nuevo ciclo gratuito que propone experimentar con el sonido más allá de los formatos musicales tradicionales .

Durante tres fines de semana de septiembre, conciertos, transmisiones de radio, cine, conversaciones, performances e instalaciones reunirán a artistas y colectivos como Ernesto Romeo, MARDER, Mene Savasta, Marina Fages, Lucy Patané, Radio CASo y MUITO Radio.

La propuesta de Fundación Andreani se desarrollará del 12 al 27 de septiembre , a partir de las 18, en su sede del barrio porteño de La Boca. Todas las actividades tendrán entrada libre y gratuita.

El ciclo comenzó el sábado 12 a las 19 con MARDER , colectivo independiente y autogestivo con una historia compartida entre Mar del Plata y Buenos Aires. Mene Savasta estará acompañada por Marina Fages, Lucy Patané y Santiago Martínez para revisitar piezas del sello y de sus propios proyectos.

El domingo 13 será el turno de OUD , dúo integrado por Aldo Benítez y Pablo Verón, con una presentación construida a partir de samples vocales captados en vivo y voces del pop mainstream remixadas con beats.

Todos los artistas que estarán presentes en el Ciclo Hipersónica. Gentileza

La actividad continuará el sábado 19 con “Escribir la escucha: discursos acerca de la experimentación sonora”, una conversación entre Gabriela De Mola, Santiago Johnson y Agustín Genoud, moderada por Guadalupe Chirotarrab. Ese mismo día se presentarán Guillermina Etkin y Victoria Barca.

El domingo 20, Radio CASo realizará una transmisión especial en vivo entre las 18 y las 22 alrededor de la pregunta “¿Dónde está el radio arte?”, con sets, intervenciones, archivos y corresponsalías.

Cine, sintetizadores y experimentación sonora

La última semana comenzará el viernes 25 con la proyección de “Los Cruces”, película dirigida por Julián Galay y presentada por integrantes del colectivo Antes Muerto Cine. Luego, MAQ -Macarena Aguilar Tau- presentará “Variaciones sobre lo inaudito”, un concierto acusmático multicanal.

El sábado 26 llegará Ernesto Romeo con “El Puente”, una obra electroacústica cuadrafónica que combina una performance en tiempo real con sistemas de audio generativos, tradición musical meditativa y paisajes sonoros.

El cierre será el domingo 27 con MUITO Radio, que realizará una transmisión de cuatro horas con las participaciones de Marté y Dj Mais.

Paisajes de la Patagonia e inteligencia artificial

A la programación se sumará “Campo Abierto”, una intervención del artista Juan Manuel Patricio construida a partir de grabaciones realizadas durante recorridos a pie y en solitario por la estepa patagónica. La instalación recupera los vientos, valles, mitología rural y creencias populares del territorio.

En la terraza habrá además una obra del colectivo labIA que trabaja sobre el paisaje sonoro del Riachuelo. Tangos, murmullos y fragmentos de radioteatro son descompuestos digitalmente y procesados mediante síntesis generativa realizada por una red neuronal para construir una memoria artificial de la ribera.

Cuándo y dónde ver el ciclo Hipersónica

Hipersónica se realizará del 12 al 27 de septiembre, durante los fines de semana, en Fundación Andreani (Avenida Pedro de Mendoza 1987, La Boca, CABA). La entrada será libre y gratuita.