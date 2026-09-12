Esteban Bullrich presentó su nuevo libro y reunió a Longobardi, Mengolini, Tenembaum y Pagni

Esteban Bullrich presentó este jueves su nuevo libro, Liderazgo espiritual. Mi legado político, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde un panel de periodistas compartió sus reflexiones sobre el libro.

Se trata de su cuarto libro del ex senador, luego de "Es el maestro", "Ahora viene lo mejor" y "Una nueva Buenos Aires". La presentación reunió a Marcelo Longobardi, Julia Mengolini, Ernesto Tenembaum y Carlos Pagni, quienes conversaron con el autor acerca del liderazgo, la política y el servicio público.

Longobardi: “La política se ha vuelto una actividad vacía” Marcelo Longobardi analizó el nuevo libro de Esteban Bullrich y destacó sus reflexiones sobre la democracia y el liderazgo. Durante la presentación, el periodista sostuvo que una de las principales preocupaciones planteadas por Bullrich es la dificultad de reconocer al otro sin convertirlo en un enemigo. En ese sentido, advirtió sobre una política que “se ha vuelto una actividad vacía” y remarcó la necesidad de construir unidad desde las diferencias. También valoró la mirada del exsenador sobre el dolor y la enfermedad, y definió a Bullrich como una persona “respetada por todos”.

Mengolini cuestionó los liderazgos de Trump y Milei Sobre el libro de Esteban Bullrich, Julia Mengolini destacó el diálogo entre personas que piensan distinto. La periodista consideró especialmente relevante el capítulo sobre liderazgo espiritual y la advertencia sobre los liderazgos mesiánicos, a los que Bullrich vincula con figuras como Donald Trump y Javier Milei. En ese sentido, cuestionó las “guerras morales de absolutos” y sostuvo que encarnar una supuesta batalla entre el bien y el mal puede ser una señal de alarma. Mengolini también valoró las reflexiones sobre el perdón y puso como ejemplo a Nelson Mandela, cuya capacidad para perdonar consideró una de las ideas más movilizadoras del libro.

Esteban Bullrich presentó este jueves su nuevo libro, Liderazgo espiritual. Mi legado político. VB. Ernesto Tenembaum resaltó la mirada sobre el diálogo Ernesto Tenembaum destacó la búsqueda de diálogo que plantea Bullrich dese su nuevo libro. El periodista reflexionó sobre la dificultad de encontrar puntos de encuentro entre personas que sostienen posiciones profundamente enfrentadas y puso como ejemplo las discusiones sobre el aborto. En ese sentido, planteó cómo pueden dialogar quienes consideran que el otro está defendiendo una postura moralmente inaceptable. Tenembaum también vinculó esa reflexión con la figura de Bullrich y con su capacidad para sostener el diálogo aun desde las diferencias. Para el periodista, esa disposición a escuchar al otro constituye uno de los principales desafíos de la vida pública.