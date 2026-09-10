Jueves de shoppings: el Banco Nación activa una promoción con descuentos del 20%

El Banco Nación activa todos los jueves de septiembre una promoción clave en shoppings y centros comerciales adheridos.

El Banco Nación confirmó una promoción que cada semana se vuelve una oportunidad para ahorrar con beneficios para clientes a través de la campaña “Jueves de Shopping, Pagá con BNA”. La iniciativa está vigente en más de 90 centros comerciales de todo el país y sigue sumando nuevos comercios y adhesiones.

Los detalles de la campaña del Banco Nación La propuesta permite acceder a un 20% de descuento en el rubro indumentaria, con tope de reintegro de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés, utilizando tarjetas de crédito de la entidad a través de BNA+.

Con esta campaña, el Banco Nación reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes con herramientas que faciliten el consumo y potencien el ahorro, consolidándose como una de las principales opciones de pago en el mercado.

Durante el primer mes de vigencia de la promoción se alcanzaron resultados altamente positivos, contribuyendo a posicionar los jueves como un nuevo día de consumo en los shoppings para los clientes del BNA