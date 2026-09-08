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El Banco Nación lanzó 24 cuotas para comprar celulares, heladeras y TV

El Banco Nación anunció un nuevo lanzamiento de cuotas para comprar electrónica y tecnlogía. Cómo acceder en detalle.

El Banco Nación lanzó 24 cuotas para comprar tecnología.

El Banco Nación lanzó 24 cuotas para comprar tecnología.

El Banco Nación confirmó el lanzamiento de 24 cuotas sin interés para compras de Electro y Tecnología. El beneficio estará vigente del 7 al 11 de septiembre en “Tienda BNA+” con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Cómo hacer para acceder a las promociones y ofertas. Qué productos se pueden comprar.

"El Banco Nación continúa promoviendo el consumo de diferentes productos de las categorías de “Electro y Tecnología”, con distintas campañas y acciones comerciales en la plataforma “Tienda BNA+”", destacaron desde la entidad bancaria sobre la promoción.

Del 7 al 11 de septiembre, a través de su Marketplace, ofrecerá una propuesta especial de financiación de 24 cuotas sin interés, para compras realizadas con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad pagando con BNA desde la app.

Qué se puede comprar en cuotas en el Banco Nación

Dentro de los productos ofrecidos se destacan:

  • Línea blanca: heladeras, lavarropas y lavavajillas.
  • Climatización: aires acondicionados y estufas.
  • TV y video: Smart TV, OLED y QLED.
  • Cocina: hornos, cocinas y cafeteras premium.
  • Tecnología: notebooks, celulares, tablets, gaming, entre otros seleccionados, de acuerdo con la oferta disponible.

Para conocer más sobre los productos y promociones, consulta en www.tiendabna.com.ar

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