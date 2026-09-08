El Banco Nación lanzó 24 cuotas para comprar celulares, heladeras y TV
El Banco Nación anunció un nuevo lanzamiento de cuotas para comprar electrónica y tecnlogía. Cómo acceder en detalle.
El Banco Nación confirmó el lanzamiento de 24 cuotas sin interés para compras de Electro y Tecnología. El beneficio estará vigente del 7 al 11 de septiembre en “Tienda BNA+” con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Cómo hacer para acceder a las promociones y ofertas. Qué productos se pueden comprar.
"El Banco Nación continúa promoviendo el consumo de diferentes productos de las categorías de “Electro y Tecnología”, con distintas campañas y acciones comerciales en la plataforma “Tienda BNA+”", destacaron desde la entidad bancaria sobre la promoción.
Del 7 al 11 de septiembre, a través de su Marketplace, ofrecerá una propuesta especial de financiación de 24 cuotas sin interés, para compras realizadas con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad pagando con BNA desde la app.
Qué se puede comprar en cuotas en el Banco Nación
Dentro de los productos ofrecidos se destacan:
- Línea blanca: heladeras, lavarropas y lavavajillas.
- Climatización: aires acondicionados y estufas.
- TV y video: Smart TV, OLED y QLED.
- Cocina: hornos, cocinas y cafeteras premium.
- Tecnología: notebooks, celulares, tablets, gaming, entre otros seleccionados, de acuerdo con la oferta disponible.
Para conocer más sobre los productos y promociones, consulta en www.tiendabna.com.ar