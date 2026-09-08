El Banco Nación lanzó 24 cuotas para comprar celulares, heladeras y TV

El Banco Nación anunció un nuevo lanzamiento de cuotas para comprar electrónica y tecnlogía. Cómo acceder en detalle.

El Banco Nación confirmó el lanzamiento de 24 cuotas sin interés para compras de Electro y Tecnología. El beneficio estará vigente del 7 al 11 de septiembre en “Tienda BNA+” con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Cómo hacer para acceder a las promociones y ofertas. Qué productos se pueden comprar.

"El Banco Nación continúa promoviendo el consumo de diferentes productos de las categorías de “Electro y Tecnología”, con distintas campañas y acciones comerciales en la plataforma “Tienda BNA+”", destacaron desde la entidad bancaria sobre la promoción.

Del 7 al 11 de septiembre, a través de su Marketplace, ofrecerá una propuesta especial de financiación de 24 cuotas sin interés, para compras realizadas con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad pagando con BNA desde la app.

Qué se puede comprar en cuotas en el Banco Nación Dentro de los productos ofrecidos se destacan: