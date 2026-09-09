Créditos hipotecarios: la noticia del Banco Nación para el 2027

El Banco Nación anticipó que seguirá siendo un actor clave en el sueño de la casa propia y los créditos hipotecarios.

El Banco Nación participó del II Congreso de Crédito Hipotecario, un espacio para el análisis y el intercambio de experiencias sobre el financiamiento habitacional en la Argentina. El encuentro se dio en un contexto en el que la casa propia sigue siendo un sueño de millones de argentinos, aunque los créditos y la morosidad crecen día a día.

El encuentro reunió a representantes del sector público y privado, entidades financieras, desarrolladores y especialistas, con el objetivo de debatir los desafíos y oportunidades para seguir impulsando el acceso a la vivienda y fortalecer el mercado hipotecario en el país.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: los datos y la promesa para 2027 En la oportunidad, Rodrigo García, subgerente general principal de Negocios, participó como expositor de un panel donde se abordaron los desafíos y oportunidades para profundizar el acceso al crédito hipotecario y promover el crecimiento del mercado inmobiliario.

En ese marco, destacó que “en el lanzamiento del programa +Hogares con BNA nos propusimos un objetivo muy claro: otorgar 40.000 créditos hipotecarios entre 2024 y 2026. Hoy ya llevamos más de 35.000 hipotecas otorgadas, por lo que estamos muy cerca de cumplir esa meta".

Y añadió: "observamos una demanda muy fuerte desde el inicio del programa; durante 2025 llegamos a concentrar hasta el 95% de las hipotecas que se otorgaban en el sistema financiero, una muestra del rol protagónico que asumió el Banco Nación en la recuperación del crédito hipotecario."