El hijo de la reina Mette-Marit de Noruega tendrá un nuevo juicio por violación

El Tribunal de Apelación de Noruega aceptó este jueves el recurso presentado por la defensa de Marius Borg Høiby , hijo de la reina Mette-Marit . El joven había sido condenado en junio a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias.

La decisión del Borgarting Lagmannsrett abre la puerta a un nuevo juicio, aunque todavía no se estableció una fecha para la audiencia. En esa instancia se volverán a analizar tanto la culpabilidad de Høiby como la extensión de la pena y las indemnizaciones fijadas para las víctimas.

“El Tribunal de Apelación empezará inmediatamente con los preparativos del caso. No se ha fijado todavía cuándo se celebrará la vista ni es posible en este momento decir cuándo tendrá lugar”, informó el organismo en un comunicado.

Marius Borg Høiby , de 29 años, es hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con Haakon VIII y no forma parte de la Casa Real.

Marius Borg Høiby, el hijo de la reina de Noruega Mette-Marit, fue condenado a cuatro años de prisión por dos cargos de violación .

En primera instancia fue declarado culpable de 34 de los 39 delitos por los que había sido acusado. Entre ellos se encuentran dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, incumplimiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tránsito. Además de la pena de cuatro años de prisión , fue condenado a pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas, equivalentes a unos 58.000 euros, a cuatro víctimas.

El joven reconoció tener problemas con el alcohol y las drogas y permanece en prisión preventiva desde febrero. Según la información aportada, la Justicia considera que existe riesgo de que intente volver a contactar a una de sus víctimas y quebrantar la orden de alejamiento.

Prisión domiciliaria y permiso para el funeral

Desde julio, la Justicia noruega le permite cumplir la prisión preventiva bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica. Høiby debe permanecer en la residencia de Skaugum y solo puede salir por motivos vinculados al trabajo, los estudios, tratamientos o visitas por enfermedad.

El joven recibió además un permiso para participar en el funeral del rey Harald V, fallecido el 28 de agosto a los 89 años.

Con la aceptación de la apelación, el caso deberá ser revisado nuevamente por el Tribunal de Apelación. Por el momento, no existe una fecha confirmada para el inicio del nuevo juicio.