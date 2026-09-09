Aseguran que el avión de Volodímir Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron en pleno despegue

El avión en el que viajaba Volodímir Zelenski rumbo a Oslo quedó involucrado en una alerta por la presencia de un dron cuando despegaba de Moldavia , según reveló el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store . El episodio fue posteriormente relativizado por una fuente de la presidencia ucraniana, que aseguró que el mandatario no estuvo en peligro.

“ Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive ”, afirmó Store en declaraciones a la televisión pública noruega NRK, al referirse a la situación de seguridad que enfrenta el presidente ucraniano durante sus viajes.

Sin embargo, dicha fuente consultada por AFP aseguró que Zelenski no estuvo en una situación de riesgo . Según explicó, se trató de una alerta provocada por la incursión de un dron ruso en el espacio aéreo de Moldavia y Rumanía.

Zelenski llegó a Oslo el martes por la noche , aunque no brindó detalles sobre el supuesto incidente durante el vuelo. La fuente calificó de “ exagerada ” la afirmación de que el presidente ucraniano hubiera corrido algún riesgo durante el episodio.

De esta manera, mientras la versión del primer ministro noruego describió una situación en la que el avión presidencial estuvo cerca de ser alcanzado por un dron, desde Ucrania remarcaron que el incidente no revistió gravedad ni puso en peligro al mandatario .

Zelenski y un confuso episodio en las alturas que causó preocupación

Zelenski se reunió con autoridades de Noruega

Tras su llegada a Oslo, el presidente ucraniano mantuvo conversaciones con Jonas Gahr Store, el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide.

Durante las reuniones se abordó la ayuda militar de Noruega a Ucrania, incluido el apoyo destinado a la defensa antiaérea, además de la asistencia civil. El episodio del dron ocurrió en un contexto de guerra en el que la seguridad aérea continúa siendo una de las principales preocupaciones para Ucrania y los países de la región.

El viaje de Zelenski continuó hacia Canadá

El miércoles, Zelenski participó junto con otros mandatarios extranjeros del funeral del rey Harald, quien murió el 28 de agosto a los 89 años. Después de la ceremonia, el presidente ucraniano abandonó Noruega y se dirigió a Canadá, donde tenía previsto mantener reuniones con autoridades de ese país, según informó Store.