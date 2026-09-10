Implacable: Rusia avanza en Ucrania, que responde con ataques en suelo enemigo

Rusia ha tomado cinco aldeas de Ucrania en apenas tres días. Ucrania, a la vez, ataca un puerto ruso y muere una mujer tras la caída de un dron.

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves nuevos avances en el noreste de Ucrania con la toma de otras dos localidades en la provincia de Járkov, donde esta semana ha logrado el control de cinco aldeas, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que sus tropas han logrado tomar Goptovka y Zarubinka, que se suman a otras tres capturadas durante los últimos tres días, sin informar sobre posibles bajas en los combates y sin que Kiev haya reaccionado oficialmente a estos anuncios desde Moscú.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Los soldados de Rusia dominan todo el este de Ucrania y siguen avanzando. Foto Dpa DPA Ucrania ataca un puerto en suelo ruso: muere una mujer Ucrania atacó hoy la infraestructura portuaria de la región rusa de Daguestán, en el Cáucaso norte, causando daños colaterales en un teatro local, mientras que en la región sureña de Voronezh una mujer murió tras la caída de un dron sobre su casa, informaron las autoridades locales.

El ataque al puerto de Daguestán también fue confirmado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que dio cuenta además de un bombardeo a una refinería de petróleo en la región de Yamalia-Nenetsia. Zelenski mencionó también sin especificarlas infraestructuras alcanzadas en las regiones de Moscú, Voronezh, Astracán y Briansk.